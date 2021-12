年屆79歲的美國總統拜登(Joe Biden)稱,如果他保持健康,計劃在2024年競選連任。



拜登12月22日接受美國廣播公司(ABC)「今日世界新聞」節目獨家採訪時,主持人問道:「你打算(2024年)競選連任嗎?」

拜登稱,「是的。我非常尊重命運,如果我保持身體健康,那麼事實上,我會再次競選。」

主持人問:「這意味着與特朗普的重賽(a rematch)?」

拜登笑稱,「你這是在引誘我(You're trying to tempt me now)。當然。如果特朗普是(共和黨總統)提名人,我為什麼不與他競爭呢?這反而增加我參與競選的可能性。」

美國總統拜登是否會參加2024年總統競選,一直是外界關注的問題。11月22日,白宮新聞發言人普薩基證實了這一消息,稱拜登「有計劃」競選連任。

儘管接近拜登的消息人士一直以來堅稱拜登將競選連任,但鑑於拜登現年已79歲,民主黨內部對此質疑聲音不斷,一些人還在推測除拜登外的總統候選人。