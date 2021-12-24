新西蘭恢復發國際投資者移民簽證　本地人不滿將佔用入境隔離名額

在新冠肺炎（COVID-19）疫情持續近兩年後，新西蘭向國際投資者重開綠燈，恢復簽發有關移民簽證，但英媒報道，當地部份團體感到不滿，因入境隔離名額已經不足，擔憂新措施將加劇隔離系統的負擔。



《衛報》報道，新西蘭移民局已恢復簽發投資移民的簽證，包括發出32個簽證給承諾在未來3年投資逾1000萬紐元（約5,319萬港元）者，也另發出76個簽證給承諾投資逾300萬紐元（約1,595萬港元）者。目前移民局仍在處理816個有關申請。這些簽證申請人的承諾投資金額總共達到至少5.48億紐元。

新西蘭移民局恢復向國際投資者發移民簽證，但惹來當地部份人不滿，圖為新西蘭總理阿德恩（Getty）

新西蘭移民局則表示，部門已開始處理多種簽證類別的申請，不止是國際投資者，也包括人道主義與家庭類別的申請。

報道指，當地部份人對政府的新舉動非常不滿，因現時身處海外的新西蘭人在回國前，都必先要爭奪隔離名額，這些名額供不應求。組織Grounded Kiwis發言人紐厄爾（Martin Newell）表示，恢復簽證計劃只會令海外的新西蘭人增加「不信任感」，他們可能無法獲得隔離名額。

紐厄爾又批評政府無視公民的需要，反而傾向於那些有足夠錢能夠以「購買」手段進入國家的人。