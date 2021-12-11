新冠疫苗｜新西蘭男收錢「代打疫苗」一天接種10劑當局調查

新西蘭一名男子代替他人前往多個新冠肺炎疫苗中心接種疫苗，短短一天內就打了10劑，引發衛生當局介入調查。



新西蘭媒體報導，該名男子收到他人的委託費用後，會替他們前往前往多個疫苗接種中心施打。對此，新西蘭衛生部疫苗接種計劃負責人Astrid Koornneef表示，當局已經意識到這個問題並且非常重視此事，稱施打疫苗超過建議劑量者應儘快接受醫療評估。

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Astrid Koornneef指，冒充他人接種很危險，因為那些沒打過疫苗的人在找人代打後，於醫療紀錄上會顯示已完成接種，這將使家庭、社區、朋友、醫療人員處於風險之中。

更重要的是，Astrid Koornneef強調，替別人代打的人在接種疫苗後，他們自己的健康紀錄並不會顯示已接種，這將影響他們未來的健康管理方式。

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