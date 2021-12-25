土耳其總統埃爾多安：不會通過加息來抑制通脹

12月24日，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）在出席於伊斯坦堡舉行的經濟學家閉門會議前表示，土耳其不會將加息作為控制通脹的工具。他又表示，本周推出的新政僅用一天就穩住了里拉。



埃爾多安表示土耳其政府已放棄加息，目前正專注於投資、就業、生產、出口、經常賬户盈餘方面來穩定經濟發展，「我們已經擱置了以高利率控制通貨膨脹的經典經濟學理論。」。

面對當前土耳其通脹過高、匯率貶值的經濟環境，埃爾多安認為降息才能使經濟重回正規，之前為了降息不惜先後罷免3位央行行長、3名央行投票官員甚至財政部長，誓言通過更低成本的借貸增進投資者對土耳其的投資熱情。

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在持續的降息操作下，里拉自9月起貶值幅度接近50%，導致土耳其普通民眾受損嚴重，居民、企業爭先恐後將手中的里拉換成美元與黃金。

為了穩住匯率，埃爾多安12月20日採取「奇招」，強勢為里拉撐腰，宣布政府將給里拉存款人補償貶值損失。同時，他還將月最低工資標準上調約50％；政府提供無本金交割遠期外匯（NDF）衍生工具；投資里拉國債稅率降至零；政府提供可選養老金比例從25%升至30%。

這一政策在短期收到奇效，截至發稿，美元/土耳其里拉的匯率已從18.36的高位暴跌至10.99，里拉短期升值幅度超40%，迅速收復前一月失地。