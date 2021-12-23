土耳其里拉貶值大玩「瘋狂過山車」　加密貨幣成出路？︱國際晨報

土耳其貨幣里拉（Lira）自9月以來貶值近40%，令民眾活於水深火熱之中，在高通脹下連購買日常用品也有困難。據英媒報道，貨幣狂貶更刺激當地民眾轉向比特幣（Bitcoin）、泰達幣（USDT）等虛擬貨幣尋求「保值」。



自9月開始，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）下令央行連續降息，降低基本利率，本以為能夠遏制劇烈通貨膨脹，但是事與願違，每次降息後，里拉都出現暴跌。至12月20日埃爾多安再出手救市，宣告政府將補償存款者因里拉貶值而蒙受的損失，此舉終令里拉反彈，收復一些失地。

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在里拉貨幣大幅波動期間，土耳其工廠陸續面臨倒閉危機，民眾苦不堪言，高通脹之下，連想買肉都成問題，另一方面歐洲遊客則湧入，趁機購買便宜貨。

據路透社12月21日報道，隨着貨幣貶值，驅使土耳其人尋求其他方法去保護資產，加密貨幣交易變得受歡迎，土耳其的加密貨幣交易量已大幅回升至每日超過100萬宗。

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