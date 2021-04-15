哈勃太空望遠鏡繼任者有望發現外星生命　專家反對接觸

撰文： 明日科學 最後更新日期： 2021-04-15 22:30

弦理論家和科學家Michio Kaku認為，詹姆斯·韋伯太空望遠鏡將在其他行星上找到生命，但他們都認為與任何外星人接觸並不是一個好主意。

JWST被稱作哈勃望遠鏡的繼任

詹姆斯·韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope，縮寫JWST），是美國太空總署、歐洲太空總署和加拿大航空航天局聯合研發的紅外線觀測用太空望遠鏡，它的任務是調查銀河系、恆星以及行星系統的起源和進化。JWST被稱作哈勃望遠鏡的繼任者，因此它至少要運行5年。

距離地球100萬英里左右，詹姆斯韋伯太空望遠鏡將在一個寒冷的環境工作，該望遠鏡的主要任務是調查大爆炸理論的殘餘紅外線證據（宇宙微波背景輻射）。為此它配備高靈敏度紅外線傳感器、光譜器等。為便於觀測，機體要能承受極度低溫，也要避開太陽光與地球反射光等等，此望遠鏡還附帶了可折疊遮光板，以屏蔽會成為干擾的光源。韋伯望遠鏡將必須比以往任何送入軌道太空望遠鏡更強大，因為它工作在溫度只有幾個絕對零度以上的環境，在連原子分子都將靜止的凍結溫度之上。

在一個世紀內有望發現外星生命

紐約市學院的理論物理學教授在接受《衛報》採訪時談到了他的恐懼，他在接受即將出版的《上帝方程式》一書時接受了採訪，他說：「我相信我們有望在一個世紀內發現外星生命。」科學家Michio Kaku則對《衛報》說：「很快我們將把韋伯望遠鏡安裝在軌道上，這將會看到成千上萬個行星，這就是為什麼我認為我們即將接觸外星文明的機率已經非常之大了。」

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如何接觸它們也是科學家面臨到的問題

不過弦理論科學家可並不這麼認為，即使我們找到了其他生命形式，我們也應該要知道如何接觸到它們，他說：「我的一些同事認為，我們若向外星人伸出援手，這絕對是個糟糕的主意。」他對《衛報》說：「我們都知道幾百年前蒙特祖馬在墨西哥遇到科爾特斯時發生了什麼，現在就我個人而言，我認為外星人雖然會很友好，但我們不能太輕舉妄動，所以我想我們雖然會與外星人聯系，但我們絕對會非常小心翼翼。」

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