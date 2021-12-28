俄烏局勢︱俄羅斯烏克蘭如箭在弦　雙方軍力差距有得打嗎？

撰文：GQ Taiwan
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烏克蘭與俄羅斯邊境的軍事衝突越來越緊張，甚至來傳出了小道消息，指出俄羅斯將在 2022 年春天展開進攻，推翻烏克蘭現行的親西方政權。

在先前，俄羅斯與烏克蘭是蘇聯時代的兩個最重要成員，原本曾經攜手同心，如今卻在 30 年後呈現幾乎就要全面開戰的局面，過程究竟發生了甚麼事？雙方戰力又怎樣？內容相當微妙。

1.烏克蘭與俄羅斯的衝突爆點是甚麼？

主要的原因，是發生於烏克蘭東部的「頓巴斯戰爭」(War in Donbass，也稱為烏克蘭戰爭），這是因為烏克蘭與俄羅斯有長達千年以上的文明關聯，數百年的政治、民生與經濟關係，因此即便在文化上存在著「烏克蘭民族」，但他們的血緣與生活卻相難以與俄羅斯完全分割。

另外，由於在實際面與情感面上，俄羅斯因為土地、面積、經濟與武力都相對強大，因此經常被認為是蘇聯的主體。

綜合以上兩點影響，即便烏克蘭在 1990 年發表獨立宣言脫離蘇聯，但境內仍有許多具有俄羅斯血統、使用俄羅斯語言與認同相關文化的人，希望成為俄羅斯人，並組織成為親俄羅斯、受俄羅斯支援的團體，並大致從 2014 年 2 月開始，在比較接近俄羅斯的烏克蘭東部，以頓巴斯地區周邊為主，從事軍事層級分離與獨立運動。

烏克蘭內部的分離與獨立運動，最重要進展是「2014 年克里米亞歸屬公投」，這件事發生於克里米亞半島；據資料顯示，當地雖然屬於烏克蘭領土，但實際居住的俄羅斯人就超過了 60%，因此最後公投結果以超過 97% 的民意決議脫離烏克蘭成為獨立國家，並加入俄羅斯聯邦。

關於這次公投，烏克蘭政府與西方大多質疑其合法與真實性而不予承認；相對的，俄羅斯戰鬥王普丁則迅速接受，並立即在該範圍部署兵力，也讓克里米亞半島成為「烏克蘭擁有、俄羅斯統治」的奇異現象。整體而言，頓巴斯戰爭其實曾經一度稍微減緩，而讓狀況變得激烈的，則是俄羅斯與烏克蘭在2021年10月，因為對「明斯克停火協議」（Minsk Protocol）、「新明斯克協議」（Minsk II）的歧見而觸發。

除此之外，烏克蘭試圖加入以成員歐美國家為主，具有軍事合作背景的「北大西洋公約組織」（簡稱北約），也對俄羅斯當局造成刺激。在稍後的 2021 年 11、12 月，俄羅斯也持續對兩國邊境進行增兵，並被認為有可能在 2022 年春天展開攻擊。

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2.據說烏克蘭兵力曾經很強，排名曾在全球頂尖是嗎？今日實力又如何？

如果純就數值衡量，烏克蘭的軍事力量曾在 1990 年代前期時達到顛峰。在硬體方面，由於他們接受大量源自蘇聯解體而留下來的兵器，因此擁有許多的飛機、坦克、戰艦與甚至核武器；於軟體範圍，由於蘇聯時期強力將這裡培養成軍事中心，因此也留下了許多人才與技術。

舉例而言，他們早在 1985 年就動工的航空母艦里加號（Riga），後來因為蘇蘭解體後而停工，並在經過長時間輾轉交易後，才於 2011 年由中國大連造船廠改裝完成為中國第一艘航空母艦「遼寧號」。

想想烏克蘭的軍事半成品在動工 26 年後，仍能為另一個國家的最強指標，並引起世界注目，就不難想像他們領先的幅度、強度是非常大的；也因此，他們在當代的武力評比中，曾經一度被認為有全球前五強的實力。

只不過現實是殘酷的，由於烏克蘭曾經發生多次戰亂，因此人力資源原本就不算充沛，還發生過震撼世界的切爾諾貝爾核電廠事故，再加上多民族的紛爭、分離主義運動影響社會發展，因此無論是資源或經濟能力，都難以完全使用、維持當時號稱 78 萬的軍隊，與超過千架的戰鬥機、各約萬部的坦克與裝甲車。也因此，烏克蘭在多方考量後，在 1991 年與包含美國、俄羅斯等軍事強權簽訂了縮減武力的里斯本協議（Lisbon Protocol），並於接下來的日子逐漸放棄手中過多的武器，除了部分受到西方壓力銷毀、部分銷售給俄羅斯之外，許多都是廢棄在山上、叢林、倉庫裡，任其生鏽斑駁。

在近期比較具指標的武力排名中，美國 Global Firepower 的 2021 年評估將烏克蘭列在第 25 名，同排行榜的俄羅斯則為第二；雖然兩者的差距不小，但由於與這件事還牽涉到歐洲乃至於全世界的勢力變化，因此周邊國家或是美國也可能會採取行動，狀況並不單純。除此之外，由於領土與俄羅斯有直接接觸，且同樣存在些許矛盾與摩擦的立陶宛與波蘭，都已經表態支持烏克蘭，這也將影響局勢。

3.立陶宛與波蘭有能力跟俄羅斯打嗎？

如果純就武力排名看來，第 85 名的立陶宛與第 23 名的波蘭，的確無法直接與俄羅斯開戰，但這兩個國家都具有「北大西洋公約組織」成員身分，而在北約章程中第五條的大意是「只要有成員國被攻擊，就視同攻擊所有北約國家，其他國家應以包含武力在內的方式，協助被攻擊國家」。

也就是純就規則來說，俄羅斯要是僅攻擊烏克蘭，北約並不會介入，但如果當立陶宛、波蘭也加入，並受到攻擊後，俄羅斯就等於同時攻擊了美國、英國、法國、德國與加拿大等超過 30 個會員國，並可能遭到反擊。

換個角度看，立陶宛與波蘭就像綁了超大炸彈與烏克蘭站在一起，除非俄羅斯就算在受到立陶宛與波蘭攻擊時能選擇不還手，或是北約各成員國決定違反條文規範不協助，否則態勢可能會急速擴大，這也是說它會影響到整個歐洲或甚至世界的原因之一。

4.如果純就烏克蘭自己來說，有些甚麼武器？會有援軍來嗎？

由於時空背景與人力、經濟現實等因素，讓烏克蘭在目前仍主要使用蘇聯時代的武器，而由於他們曾經簽立某些武力協約，因此也讓人可以大致看到其現行編制。在目前，烏克蘭的武裝統稱為烏克蘭武裝部隊（Збройні сили України），除了分成傳統的陸、海、空軍，還有特殊的空中突擊隊與特種部隊。

在最受注目的空軍部分，根據戰略研究單位 World Air Forces 與 Fight Global 統計，他們目前約有 99 架戰鬥機，其中以 MiG-29 戰鬥機的 43 架最多，也就是米格機，它的設計起始於 1974 年，定位是精簡、便利且成本較低的戰鬥機械，整體而言，無論概念或年代都與 F-16 相當接近。

第二多的，則是 27 架 Su-27，它是源自 1970 年代的旗艦機型，擁有大型的機身、極佳的作戰能力、續航力，但成本則相對高出許多，對應為美國的 F-15 戰鬥機。

除此之外，還有 12 部 Su-24、17 部 Su-25 與超過 500 套的防空飛彈系統正在服役。相較之下，俄羅斯光 MiG-29 就有約 260 架、Su-27 約 170 架，而且這兩部機型都有後繼作品推出，也就是在俄羅斯的武器清單中已不算新；相較之下，烏克蘭所擁有的數目與機型根本不成比例，加上俄羅斯擁有絕對多數的陸地部隊可進行土地實質控制與佔領，因此即便進攻方向來需要花費較多的成本，但如果純就帳面數字看來，俄羅斯佔上風的成分應該比較高。

但戰爭從來不是件簡單的事，因為除了可見軍力耗損外，還會影響到國際關係、國內經濟民生等狀態，因此也有評論認為俄羅斯並沒有真的想打，而是想透過局勢讓烏克蘭東部的親俄部隊拿到區域控制權，最好是還能推翻烏克蘭現行的親歐政府，改成親俄羅斯政權。

但相對的，要是俄羅斯繼續向西推進，就等於把車開到了歐盟/北約門口，到時候歐洲會決定退讓或回擊，將會相當關鍵且刺激。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ軍事科普】烏克蘭與俄羅斯爭甚麼？雙方兵力差距多大？有得打嗎？】

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