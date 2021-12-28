新冠肺炎｜研究：印度疫情爆發以來　死亡人數或已超600萬

撰文：房伊媚
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美媒12月23日稱，美國疾病動態、經濟學和政策研究中心（CDDEP）的研究指，印度在第一至二波新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間的死亡人數或被顯著地低估，迄今實際死亡人數或已超過600萬人，比官方數字高出12倍。這或是迄今為止全球最高的新冠肺炎死亡數字，比美國的染疫亡人數更多。

印度4至5月受新冠病毒變種病毒株Delta（B.1.617.2）侵襲，當時醫療物資短缺，全國多地需設置臨時診所來為病人提供治療。由於死亡人數眾多，印度需不斷火化遺體，大量火葬照片在網上流傳。

美國廣播公司（ABC）23日稱，當時已有人指印度的死亡人數被低估，7月公布的一個研究顯示，實際死亡人數或為官方數字10倍。

根據政府數據，印度在2020年1月3日至2021年12月21日期間有478,007人染疫亡，這段時間國內有近3,500萬宗確診個案。

印度新冠肺炎疫情：圖為12月27日，印度海得拉巴民眾排隊登記接種新冠疫苗。（AP）

ABC稱，CDDEP最新公布的研究指，與新冠肺炎有關的死亡率被嚴重低估，這情況在較年長和較貧困的人群中特別嚴重。CDDEP的研究以印度金奈（Chennai）為主要研究對象，發現當地的新冠肺炎死亡率為每1,000人中就有5.2人死亡，比當地以往的死亡率高出41%。團隊進行研究時，已參考金奈所有死因的死亡人數。研究負責人、經濟學家兼流行病學家拉克斯米納拉揚（Ramanan Laxminarayan）對ABC說，如用他們在金奈的研究結果來推斷全國的死亡人數，金奈每1,000人中就有5.2人染疫亡，或顯示全國有逾600萬人死亡。

拉克斯米納拉揚指這研究也有限制，如金奈是城市地區，受疫情影響的程度或比國內很多郊區嚴重。金奈的死亡人數因此不一定能反映全國的死亡人數。但金奈是國內其中一個擁有最佳公共衛生和醫療保健設施的地方，因此金奈的死亡人數也有可能已比國內其他地方低。在3月1日至6月30日的第二波疫情期間，社會經濟地位較低社區的死亡率上升幅度更大，但這情況沒在第一波疫情期間出現。

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CDDEP的研究指出，監測疫情方面的限制以及官方死亡紀錄不足，導致疫情帶來的真正的「負擔」仍未能確認。

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