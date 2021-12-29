搜立場新聞｜網站及FB專頁晚上11時起關閉　網頁登黑色公告

警方國安處今日（29日）拘捕《立場新聞》七名現任或前任高層，凍結公司約6,100萬元資產。《立場新聞》下午約4時公布停止運作並將於日內移除網站及所有社交媒體，所有員工已即時遣散。至晚上約11時，《立場新聞》網站正式關閉，新使用者欲瀏覽，只顯示黑底白字公告，其facebook專頁亦已消失。



2021年12月29日晚上約11時，《立場新聞》網站正式關閉，（資料圖片）

《立場新聞》下午宣布停止運作，指警方今早拘捕公司多名高層及前高層人員、帶走多人協助調查，並在立場新聞辦公室檢走多部電腦及部分文件，立場新聞指已為涉事人員提供協助。

公告指因應情況，立場新聞即時停止運作，包括網站及所有社交媒體立即停止更新，並將於日內移除。署任總編輯林紹桐已請辭，立場新聞所有員工已即時遣散。

《立場新聞》網站最後頁面



警方下午召開記者會，警方國安處高級警司李桂華交代指，公司涉於2020年7月至今年11月，不斷刊登多篇帶煽動性文章，企圖引起對政府及香港司法憎恨或藐視政府，引起香港居民不滿及唆使他人不遵守法律。李桂華又表示保安局局長據國安法發出凍結財產通告，凍結公司約6,100萬元資產。

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記協發聲明表示，對於《立場新聞》停運表示痛心，指並將盡力為受影響員工提供協助，呼籲有需要的同業與會方聯絡。記協又指警方以國家安全之名，一年內多次拘捕傳媒高層，及搜查儲有大量新聞材料的新聞機構，對此深切關注，批評警方連串拘捕行動引發寒蟬效應，對《基本法》保障的新聞自由造成極大衝擊，促請當局依照《基本法》保障新聞自由，使新聞從業員能免於恐懼地履行採訪天職。