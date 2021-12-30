新冠肺炎｜英法意等歐洲國家單日新增確診破紀錄　法國逾20萬

歐洲新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情繼續加重，12月29日，法國24小時內新增確診個案超過20萬個，創下疫情爆發以來單日新增病例最高紀錄。整個歐洲的抗疫形勢都不容樂觀。



據路透社12月29日報道，法國衛生部長韋朗（Olivier Veran）29日對立法機構表示，法國正在經歷一場新冠肺炎「海嘯」。過去24小時內，法國通報有20.8萬個新增確診個案，創造了全國和歐洲的新紀錄。

韋朗稱，法國現有活躍病例超過100萬個。

根據法國公共衛生部門12月29日發布的數據，法國累計確診病例超過953萬個，累計死亡123,372個。目前有17,856名病人在醫院接受治療，其中3,469人為重症患者。

當地時間2021年11月27日，法國巴黎爆發反防疫的暴力示威活動，一群宣稱「反對國家暴力」的黑衣蒙面人走上街頭，瘋狂襲擊警察。（視覺中國）

據報道，為遏制疫情蔓延，法國首都巴黎已取消官方新年慶祝活動，並將從12月31日起再次實施11歲以上民眾户外強制戴口罩措施。

此外，早前法國政府已宣布加強防疫措施，包括自1月3日起，企業須實施每周至少3天居家辦公，限制室外活動聚集人數至5,000人，及加大對使用虛假健康通行證的懲處等。

法國目前已有逾70%國民完成新冠疫苗接種，政府擬進一步收緊措施，將進入共公場所的條件由檢測陰性或完成接種更改為僅完成接種，成為疫苗通行症。政府亦放寬第三劑加強針預約期，只要接種第二劑疫苗接種滿三個月，即可預約接種加強針。

當地時間2021年11月29日，英國倫敦，旅客在車站步履匆匆。（視覺中國）

據英國衞生部12月29日公布的最新數據，過去24小時英國新增新冠肺炎確診病例183,037個，累計確診12,559,926個；新增死亡病例57個，累計死亡148,089個。

由於節日報告滯後的原因，英國的新增確診病例數據包括了北愛爾蘭最近5天的病例數據。

意大利衛生部12月29日發布消息稱，當天該國報告新冠肺炎確診病例超9.8萬個，這是意大利日新增確診病例的新紀錄。當天，意大利報告死亡病例136個。

政府宣布已接種疫苗者、已打過加強劑疫苗以及染疫後最近康復，如被列為確診者的密切接觸者，將不再需接受強制隔離，但須配戴Ffp2等級口罩十天。

意大利新冠肺炎疫情：圖為2021年12月24日，米蘭一個購物商場內的聖誕樹裝飾。（AP）

愛爾蘭衛生部門12月29日發布的數據顯示，當天愛爾蘭報告新冠肺炎確診病例超1.6萬個，這是愛爾蘭日新增確診病例的新紀錄。當天，愛爾蘭新增新冠肺炎住院病例568個，其中新增重症病例93個。

西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）該國必須在公共衛生、心理健康和經濟增長之間取得平衡。西班牙公共衞生委員會召開會議後一致同意，檢測結果呈陽性的病人，強制隔離期，將從原來的10天縮短到7天。

現時至少50萬名新冠肺炎病人的隔離期將因此提早完結。

西班牙28日錄得99,671新增確診個案。當地過去14天每10萬人口的感染人數，從1,206人升至1,360人，較上一週增近2倍。