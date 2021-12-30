土耳其政府救市失敗　里拉重啟暴跌模式

由於對通脹飆升和非正統貨幣政策的擔憂持續，土耳其里拉周三（12月29日）暴跌逾6%，為連續第三天下跌，部分回吐了上周（12月20日當周）的巨大漲幅。



據中國媒體界面新聞12月30日報道，上周一（12月20日），土耳其政府宣布了一系列救市措施以防止里拉繼續下跌。比如允許民眾開設「匯率保護賬户」，該賬户存續期間，如果里拉匯率的跌幅超過央行基準利率，政府將出資補償存款貶值的損失。

措施宣布後，里拉上周累計飆升了超過50%。儘管如此，該貨幣今年迄今依然下跌了40%。截至發稿，土耳其里拉兑美元匯率為12.63。

不過土耳其財政部長內巴蒂（Nureddin Nebati）周三表示，里拉目前的波動並沒有什麼好擔憂的，它將恢復至正常水平。巴蒂還稱，政府並未直接或秘密地干預匯率市場。

對於里拉上周的暴漲，一些人最初認為是「匯率保護賬户」措施帶來的。土耳其總統埃爾多安稱，該措施宣佈后里拉存款增加了238億，約合20億美元。

經濟學家指出，也有可能是因為土耳其政府對外匯市場進行了大規模干預。官方數據顯示，在上述措施宣布的前後幾天中，土耳其央行的外匯儲備減少了至少55億美元。經濟學家表示，官方數據中並未看到里拉存款增加。

在經歷了埃爾多安主張的一系列降息後，投資者對土耳其里拉的信心急劇下降。自9月以來，土耳其央行已將利率下調500個基點至14%。埃爾多安堅持應該通過降息來應對高通脹，與經濟學正統觀念背道而馳。

經濟學常識認為，當通脹過高時央行應當加息，通過提高借款成本來給經濟活動降温，進而遏制高通脹。

11月土耳其通脹水平超過了20%，經濟學家預計12月這一數據可能升至30%上方。如果真的如此，那麼將是該國通脹率自2003年5月以來首次突破30%。最新通脹數據預計將於1月3日公布。

由於通脹持續攀升，土耳其民眾紛紛試圖用美元、歐元和黃金來儲蓄，而非里拉。經濟學家預計，這一趨勢並不會因新的匯率保護政策而逆轉。

土耳其央行在周三發布的2022年政策文件中稱，將把通脹目標水平設定為5%，並允許匯率由供需因素決定。「土耳其央行並未承諾任何匯率水平，也不會通過買賣外匯來確定匯率水平或方向，」文件中寫道。

但投資者和經濟學家表示，由於政治壓力以及缺乏獨立性，他們並不認為央行有能力實現其通脹目標。土耳其央行還表示，將監控外匯市場相關風險，並採取必要措施保證其平穩運行。

當天，土耳其10年期國債收益率從一天前的24.55%升至24.87%，創紀錄新高。債券收益率和價格呈反向波動。該國主要股指伊斯坦堡證交所100指數周三收盤漲2.43%。