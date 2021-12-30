搜立場新聞｜英國官員批評香港警方行動　中方：依法行事無可指摘

撰文：李秀坤
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英國亞洲事務國務大臣繆敏婷（Amanda Milling）12月30日在Twitter批評，香港警方搜查《立場新聞》辦公室並展開相關拘捕行動的做法是進一步削弱香港言論自由。中國駐英國大使館發言人30日回應指，香港警方對《立場新聞》及有關人員採取行動完全是依法行事、無可指摘、不容歪曲。

繆敏婷30日在Twitter上寫道，英國與國際夥伴一起譴責香港削弱媒體自由，並會繼續捍衛世界各地的新聞自由。

中國駐英國大使館發言人30日發聲明指，英國官員再次就香港事務說三道四，公然干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿、堅決反對。中方再次敦促英方糾正錯誤，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政。

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發言人表示，香港是法治社會，依法保障香港民眾享有包括言論自由和新聞自由在內的各項權利，同時，法律面前人人平等，任何組織和個人違反法律都將受到法律制裁。

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