搜立場新聞｜英國官員批評香港警方行動　中方：依法行事無可指摘

英國亞洲事務國務大臣繆敏婷（Amanda Milling）12月30日在Twitter批評，香港警方搜查《立場新聞》辦公室並展開相關拘捕行動的做法是進一步削弱香港言論自由。中國駐英國大使館發言人30日回應指，香港警方對《立場新聞》及有關人員採取行動完全是依法行事、無可指摘、不容歪曲。



繆敏婷30日在Twitter上寫道，英國與國際夥伴一起譴責香港削弱媒體自由，並會繼續捍衛世界各地的新聞自由。

The raid of independent media outlet Stand News and related arrests further erode freedom of speech in Hong Kong. The UK has condemned the curtailing of media freedoms in Hong Kong alongside international partners, and will continue to stand up for the free press around the world — Amanda Milling (@amandamilling) December 29, 2021

中國駐英國大使館發言人30日發聲明指，英國官員再次就香港事務說三道四，公然干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿、堅決反對。中方再次敦促英方糾正錯誤，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政。

發言人表示，香港是法治社會，依法保障香港民眾享有包括言論自由和新聞自由在內的各項權利，同時，法律面前人人平等，任何組織和個人違反法律都將受到法律制裁。