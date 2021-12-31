美俄首腦通話：普京警告勿大力制裁　拜登給俄羅斯「兩條路走」

美國總統總統拜登（Joe Biden）12月30日和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）進行50分鐘的通話。美國高員稱之為「嚴肅而重要」的通話，並為2022年1月在歐洲舉行的、風險甚高的談判設定參數。



俄羅斯已在其與烏克蘭的邊界集結逾100,000兵力，引發有關俄羅斯大規模入侵烏克蘭，繼而為歐洲帶來毀滅性後果的擔憂。

拜登及普京的通話為2022年1月10日的美俄安全會談、1月12日俄羅斯-北約理事會（NRC）以及和1月13日的歐洲安全與合作組織（OSCE，歐安組織）會議奠定基礎。

普京要求美國及北約（NATO）提供有法律效力的保證，排除北約東擴或與它前蘇聯國家（包括烏克蘭）進行軍事合作。

圖為俄羅斯總統普京2021年12月30日在莫斯科出席會議。（AP）

美官：給普京兩條路走

美國媒體AXIOS於31日引述一位匿名美國高官員向記者表示，拜登在他位於特拉華州的家中與普京交談時提出「兩條路」，「這將真的取決於俄羅斯今後的行動」。

官員稱，一條是導致衝突降級的「外交途徑」，而另一條則是「更側重於威懾的途徑」——包括大規模制裁，以及如果俄羅斯入侵烏克蘭，北約在東部成員國的活動就會增加。

這位官員說：「兩位領導人都認同，美俄可能會在某些領域取得有意義的進展，也可能在某些方面無法達成協議。」官員稱：「之後舉行的會談將更準確地確定每類議題的輪廓。」

圖為美國總統拜登2021年12月30日在他位於特拉華州的家中與俄羅斯總統普京進行通話。（AP）

美俄發布新聞稿重點

克里姆林宮在其新聞稿中表示，普京對是次「建設性」對話「感到滿意」，但警告拜登稱，對俄進行大規模制裁將是「巨大錯誤」，可能導致關係徹底破裂。

根據新聞稿翻譯本，克里姆林宮稱普京強調，在這種比較困難的情況下，如攻擊性武器部署在俄羅斯邊境附近，俄方將以眼還眼，在美國邊境附近部署。

克里姆林宮強調，普京正在尋求在往後舉行的會談中，為俄羅斯的安全取得「具體的」保證，這些談判的成功或會導致美俄關係正常化。

另一方面，美國國家安全委員會（NSC）轉發美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）發布的新聞稿稱，拜登在通話中呼籲俄羅斯將它與烏克蘭緊張情勢降溫。他表明如俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美國、其盟友及夥伴將採取果斷的行動。

拜登亦對以外交方式處理俄烏問題表示支持，包括2022年舉行的雙邊戰略穩定對話、俄羅斯-北約理事會會議，以及歐安組織會議。拜登重申，在這些對話只能在情勢降級而非升級的情況下取得重大進展。