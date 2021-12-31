普京與拜登通話 　美俄領袖發言基調差異明顯

美國總統拜登（Joe Biden）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）12月30日進行時長約一小時的通話。通話結束後，美俄雙方均對通話內容作了部分披露，但雙方說辭卻有明顯不同。



俄羅斯衛星通訊社12月31日報道稱，俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）31日向記者表示，美國總統拜登在與俄羅斯總統普京的會談中明確表示，美國不打算在烏克蘭部署進攻性攻擊武器，並多次表示不能開啟核戰爭，並稱核戰爭中沒有贏家。

克里姆林宮新聞處也表示，美國總統拜登在同俄羅斯總統普京的電話會談中強調了兩國對保證歐洲以及全世界穩定的特殊責任，以及美方無意在烏克蘭領土上部署進攻性打擊武器。

而白宮新聞秘普薩基（Jen Psaki）30日發聲明稱：「拜登總統敦促俄羅斯緩和與烏克蘭的緊張局勢。他明確表示，如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美國及其盟友和夥伴將作出果斷反應。」

12月7日，美國總統拜登與俄羅斯總統普京舉行視像會議，討論烏克蘭問題。（AP）

此次通話是由俄方發起的，是繼12月7日舉行的視像會晤後美俄元首的第二次對話，旨在化解俄羅斯與烏克蘭邊境持續不斷的危機。

美方一直希望俄羅斯緩和緊張局勢，從烏克蘭邊境撤軍。俄方則要求美國承諾北約停止東擴，並拒絕烏克蘭加入北約。

但從美俄雙方會談後的發言來看，會談結果距離雙方期待的目標還有很遠的距離。