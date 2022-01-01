新冠肺炎｜多項研究顯示　Omicron對肺部影響較輕微

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的Omicron（奧密克戎）變種病毒株在全球多個地方流行，其極高的傳播力令各地的受感染人數急升。不過多個研究顯示，Omicron引起的徵狀較其他病毒株輕微，而且對肺部的影響亦較少。



《紐約時報》12月31日報道，多批學者以老鼠和倉鼠進行實驗，發現Omicron主要影響上呼吸道，包括鼻孔、喉嚨及氣管，而且不會像其他病毒株般入侵肺部，引起肺纖維化或嚴重呼吸困難等情況。

報道提到，大批早期感染Omicron的患者都是年輕人，他們普遍較少機會出現嚴重病徵，再加上不少人因為以前確診或接種疫苗而獲得免疫力，因此科學家希望了解Omicron如何影響年紀較大而且沒接種人士。

一批來自日本及美國的科學家在12月29日發表研究報告，特別提到對過往的病毒株都是會出現嚴重病徵的敘利亞倉鼠（Syrian Hamsters），牠們感染Omicron後，肺部的損害較少，而且死亡的機會不大。報告指出，這些倉鼠鼻孔內的Omicron水平與其他病毒株相若，但肺內的病毒水平則是其他病毒株的十分一或以下。

不過科學家仍需找出Omicron高傳播力的原因，所以認為有需要進行更多實驗，而民眾同時亦不應掉以輕心。