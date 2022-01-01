金正恩除夕演說重點關注民生　未提核武或美國

朝鮮官媒報道朝鮮領袖金正恩在其執政10年發表的總結演說，焦點放在民生問題，而非發展核武或美國。



朝中社在2022年元旦稱金正恩除夕（12月31日）在朝鮮勞動黨第八屆中央委員會第四次全體會議的閉幕禮上致辭時說，朝鮮2022年主要目標是快速推動經濟發展以及改善人民生活，因朝鮮正面臨着「偉大的生死鬥爭」。

圖為朝鮮朝中社提供的照片，相中的朝鮮領袖金正恩2021年12月28日出席朝鮮勞動黨第八屆中央委員會第四次全體會議時的情形。（AP）

金正恩的演講議題以國內問題為主，包括農村發展計劃到民眾飲食、學生校服，以及必須打擊「非社會主義行為」。

他以往都會在新年前後發表的演說並宣布重大政策，例如平壤政府與韓國及美國開展外交接觸。不過朝中社1月1日發表的金正恩演說摘要沒具體提及美國，只略帶提及涉及朝韓關係以及「對外事務」的討論，也並無相關具體說明。

圖為朝鮮朝中社提供的照片，相中是朝鮮領袖金正恩2021年12月28日出席朝鮮勞動黨第八屆中央委員會第四次全體會議時的情形。（AP）

新加坡《聯合早報》 1月1日稱金正恩演說重點在內部事務，凸顯經濟危機是他亟待解決的問題。新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發後，朝鮮為阻止病毒傳入實行「封關」，國家經濟更受壓。