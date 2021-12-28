私有經濟大幅超越國有　朝鮮疫下卻迎24年來最大經濟危機？

據韓國統一部最新的資料顯示，朝鮮私營經濟活動於過去五年進一步增加至37.6%，經已大幅超越出現下滑勢頭、跌至24.7%的國營經濟。然而，當地經濟自2017年開始出現負增長，去年糧食產量更跌到領導人金正恩執政以來最低水準。更何況，自新冠疫情以來處於鎖國狀態、加上國際制裁及天災夾擊，恐導致該國經濟陷入24年來的空前危機。這些問題相信亦將是周一（27日）揭幕的勞動黨第8屆四中全會其中一個焦點所在。



自新冠疫情爆發以來，朝鮮一直採取緊鎖國門的政策，無論是個人以至物資均無法自由進出；加上近年的國際制裁和天然災害，令該國經濟發展出現重大的困難，該國目前還面臨嚴重的糧食短缺問題。此外，當地醫療衛生設施落後，並拒絕進口新冠疫苗，恐讓疫情問題惡化，或進一步加劇經濟危機。

早於去年10月的勞動黨建黨75週年閱兵式上，金正恩已承認國家出現種種問題，包括沒有完成2016年宣布的目標，並稱過去五年是該國「史無前例、最為惡劣的困難疊加的時期」。

金正恩早於去年經已承認國家出現種種問題。(Getty)

其中，經濟問題無疑是眾多危機之一。據韓國銀行發布的朝鮮經濟資料顯示，當地去年的GDP倒退了4.5%，出口按年大跌68%至跌穿1億美元（7.8億港元）水平，而進口亦暴跌74%至7.7億美元（約60億港元），為1997年以來最差。對比2016年，朝鮮的出入口總額分別為28.2億美元（約220億港元）及37.1億美元（約289億港元），亦是近年的峰值。

在上述的出入口貿易中，未被制裁的手錶、假髮等商品，出口也分別暴跌86.3%及92.7%。這些出口商品貿易於2016年貢獻約21.9%的GDP，去年則急降至2.9%。而佔朝鮮經濟總量三分一的服務業則萎縮4.0%、佔經濟28%的工業下降5.9%，農林漁業亦下降7.6%。

首爾北韓問題觀察家William Brown指出，除上述問題外，疫情也導致朝鮮貨幣匯率和食品價格大幅波動。有脫北者亦報告指出，當地食品價格暴漲3至10倍，令經濟進一步受挫。此外，朝鮮的經濟管理或同樣出現問題，由於紙張和特殊油墨進口暫停，當地央行甚至連印製錢幣也面臨困難，現時只能使用當地生產的紙張印製名為「錢票」的臨時貨幣。

朝鮮的經濟危機恐帶來更大的政治影響。(Getty)

首爾大學專門研究朝鮮問題的經濟學教授金炳緣估計，朝鮮經濟或於2017至20年間萎縮20%。他認為經濟衰退可能會帶來更大的政治影響，因為人民現在擁有比90年代更多的經濟利益和知識，他們又會私下進行貿易、走私及其他活動等。

旅業、朝鮮餐廳同遇挫 中朝貿易也受限

朝鮮經濟出現問題，除了國際制裁和天災外，很大程度源於新冠疫情。當地經濟近年部份依靠每年數以十萬的外國旅客，在疫情之前有多達九成以上的遊客來自中國。這是由於金正恩自2014年起開始大力發展旅遊業，尤其是在聯合國於2016年對該國實施連續的制裁之後，旅遊業成了朝鮮為數不多的不受制裁影響的外部收入來源。

據長期研究朝鮮半島問題的網站38north.org估算，旅遊收入在此疫情前五年間大增400%。總部設於美國的《朝鮮新聞》（NK NEWS）估計，2019年到訪當地的遊客有35萬，為該國帶來1.75億美元（約13.65億港元）收入，人均消費達500美金（約3,899港元）。另外，全球開設的朝鮮餐廳於疫情下的經營同時出現困難，也令該國失去了一個重要的外匯收入來源。

中國旅客是朝鮮疫情前的重要收入來源，圖為中國丹東地區。(Getty)

另一方面，對朝鮮相當重要的中朝貿易，雖說未有因朝鮮鎖國而徹底中斷，唯也受到嚴重影響。據中國海關的數據，去年中朝貿易額為3.79億人民幣（約4.64億港元），其中大部分為中國出口到朝鮮的商品，這個數額相當於2019年中朝貿易額的五分一。

中國人民大學國際關係學院國際政治系副教授成曉河指出：「中國和朝鮮貿易的這個口子正在逐步打開。朝鮮在對外貿易和經濟交往方面，方向已經很明顯，無非就是速度的快慢，步伐的大小。」他又認為目前該國這種嚴控支持不下去，疫情的管控將會放鬆。

可惜，相信這方面的步伐或會受到新一波Omicron疫情所影響。據韓聯社12月中的報道，中朝當局決定於明年春節假期以前不恢復鐵路貿易往來。這除了或因內地黑龍江、遼寧等鄰近朝鮮的地區疫情再次升溫外，或也與明年初的北京冬奧不無關係，中方並不急於在此之前重啟對朝貿易。

朝鮮或在明年東奧前難以恢復對中貿易。(Getty)

擺脫危機還看中俄？

適逢今年是金正恩執掌權力的十周年，這位朝鮮領導人相信將在明年將重點放在經濟改革之上，正如他12月初於主持勞動黨中央委員會政治局會議時警告說，「2022年提振經濟將有『非常龐大規模鬥爭』」。

面對朝鮮當前的困境，難怪金正恩近日出席活動時顯得面容憔悴、一夕衰老，引發外界的關注。而這位朝鮮領導人則似乎有意將責任轉嫁至一批政府精英官員身上。今年7月，他將一批官員降職，又對技術派官員提出批評。他還在月底的一次政治局會議中警告，國家的疫情十分嚴重。他當時嚴厲批評了技術派官員「陳舊的思維方式」，並威脅稱將以「時刻準備著盡忠的人」取代他們。

布魯塞爾管理學院（Brussels School of Governance）朝鮮問題專家Ramon Pacheco Pardo表示：「過去一段時間以來，金正恩一直在傳遞一種信號，即這個國家並不是他一個人在領導，而是由一群人在負責。但部份人的工作做得不夠好，故現在他要追責。」

中俄近期呼籲解除對北韓的制裁。(Getty)

目前，要解決朝鮮經濟危機最大的希望可能落在其他國家的支援上。今年7月，美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）曾表示，她對朝鮮國民自疫情以來面臨的糧食危機和困難表示同情，並呼籲朝方盡快重回核談判。上月，中國和俄羅斯亦向聯合國安理會提交一份聯合決議草案，呼籲結束對朝鮮的一系列經濟制裁。中俄希望解除的制裁措施，包括禁止朝鮮公民在海外工作並將收入匯回國內，出口海產品和紡織品，以及取消對精煉石油進口的限制。

中俄草案還呼籲聯合國所有成員國加緊努力提供人道主義援助，「包括但不限於食品、化肥和醫療用品」，並向朝鮮提供抗擊疫情、改善民生和發展經濟所需的貨物、材料、技術和金融服務等。這份決議草案是在中俄兩國於2019年提出的一項決議草案的基礎上做出的，當時因美國和其他西方國家的反對，故當年的決議草案從未正式提交安理會表決。

刻下，最有利朝鮮經濟也最為現實的，也許是盡快重開與中國和俄羅斯的邊境，以恢復與兩國的雙邊貿易往來。在周一（27日）揭幕的勞動黨第8屆四中全會，因應今年為實施國家經濟發展五年計畫的頭一年，會議將評估首年計畫實施成果，尤其今年是金正恩上台執政滿十周年，可能會對外釋出包括經濟改革、外交國防等相關訊息，相信金正恩在會議上將向外界發出何種訊息，備受各方關注。