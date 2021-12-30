金正恩亮相朝鮮勞動黨八屆四中全會　外媒：再瘦了一圈

朝鮮勞動黨八屆四中全會仍在進行中，會議期間，亮相的朝鮮最高領導人金正恩「再變瘦」，引發外界關注。



朝中社12月29日公布朝鮮勞動黨第八屆中央委員會第四次全體會議的照片，主持會議的金正恩身穿黑色西裝、白色襯衫，戴上銀色領帶。

英國《電訊報》指金正恩明顯再變瘦，《每日郵報》更指金正恩在新照片中是「歷來最瘦」。新加坡《聯合早報》引述分析認為，金正恩很可能減肥成功，看起來比10月份亮相時還要瘦。

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2021年6月，金正恩時隔約一個月後再露面時被指突然消瘦。之後，金正恩9月出席朝鮮國慶節閲兵式及朝鮮最高人民會議時，也被外界指下巴變尖。

圖為朝鮮領導人金正恩10月11日在平壤講話。（AP）

外界曾一度懷疑金正恩有嚴重的健康問題，更有甚者稱其有許多「替身」。韓國國家情報院10月28日否定有關說法，並指金正恩體重下降約20公斤，但無健康問題。

韓國國家情報院一直透過包括人工智能（AI）在內的科學技術，縝密分析金正恩的健康狀況，從而得出相關結論。

2021年3月4日在朝鮮出席活動的金正恩（AP）

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