2022新年｜Elon Musk最新預測：下一輪衰退最快「這一季」到來

2021年的最後一天，全球首富馬斯克（Elon Musk）就2022年的經濟講出「預言」他在談及有網民稱5內936家「獨角獸企業」的未來時稱，沒有多少家能夠捱得過下一場金融危機。



據中國媒體華爾街見聞1月1日報道，馬斯克在回應一條關於「目前有936家估值超過10億美元的創業公司」的Twitter推文稱，如果歷史可以借鑑，那麼大多數創業公司都無法度過下一場衰退。

當進一步被問及他認為下一次經濟衰退將在何時發生時，馬斯克表示，「預測宏觀經濟很有挑戰。我的直覺是衰退大約會在2022年春天或夏天到來，最遲不晚於2023年。」

2021年，前十大富豪的淨資產增長共計約4,000億美元，馬斯克排名首位。

高盛（Goldman Sachs）也不看好未來美國經濟。目前，市場一致預期2021年第四季度的國民生產總值（GDP）增長為3.4%，美聯儲（Fed）公開市場委員會FOMC參與者的預期中值為4.0%。