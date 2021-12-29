兩度接近中國太空站　Elon Musk星鏈衛星被揭涉約1,600類似事件

12月27日，中國太空站兩次緊急避碰星鏈衛星（Starlink）的新聞，引起網絡和科學界熱議。據統計，星鏈衛星已涉及大約1600宗太空船接近事件，佔到所有太空船事件的一半。



12月27日，聯合國外層太空事務廳（UNOOSA）網站披露，中國太空站今年兩次實施緊急避碰，均系躲避美國太空探索技術公司（SpaceX）的星鏈衛星，引發熱議。哈佛-史密松天體物理學中心的科學家麥克道威爾（Jonathan McDowell）蒐集數據後發現，兩次近距離接觸中，星鏈一次沒有調整過軌道，另一次則進行了「微小的躲避」。

早在2019年，星鏈衛星就差點撞上歐洲航天局的「風神」地球觀測衛星，SpaceX引以為傲的自動避碰技術當時似乎也沒起作用。如今，星鏈衛星已涉及大約1,600起太空船接近事件，佔到所有太空船事件的一半。

南安普頓大學航天研究小組組長劉易斯（Hugh Lewis）今年8月對Space網站說，星鏈衛星群每個星期涉及大約1,600起太空船接近事件；除去星鏈衛星彼此間的接近，這1,600次中有500次都是星鏈和其他太空船的接近，甚至包括二者在小於1公里的距離之間飛過的情況。

軍事方面的專家則認為，星鏈在軍事上的應用潛力巨大，可以與美國軍方配合，監測其他國家的高超音速武器。

中國外交部發言人趙立堅12月28日證實中國太空站緊急避碰的消息，並表示：美國口口聲聲宣稱所謂負責任外空行為概念，自己卻無視外空國際條約義務，對太空人生命安全造成嚴重威脅，這是典型的雙重標準。