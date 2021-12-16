伊朗議員推法案禁止國民養寵物包括貓狗　原因：有害和危險

很多人也有飼養寵物，覺得貓狗等小動物能為人生帶來愛與快樂，但伊朗伊斯蘭議會一班極保守派議員11月推出新法案，希望禁止國民飼養多種寵物，包括貓和狗，惹起爭議。他們認為這些動物有害和危險，而且動物與人類居於同一屋簷下的情況是個「具破壞性的社會問題」。



法媒12月12日引述多個媒體稱，75名伊朗伊斯蘭議會議員已簽署名為《在有害和危險動物議題上支持民眾權利，暫譯》（Support for the rights of the population in relation to harmful and dangerous animals）的法案。

寵物：圖為2021年10月3日，菲律賓奎松城一名女子帶她的貓外出，讓牠接受天主教神職人員的祝福。（Getty）

法案提議，禁止民眾進口、飼養、協助繁殖、繁殖、買賣、運送、或在家飼養野生、外來、有害和危險的動物，也不得帶牠們外出。

法案所指的動物包括鱷魚、龜、蛇、蜥蜴、貓、鼠、兔、狗、其他不潔的動物、以及猴子。法案內文提及，飼養寵物令人與人之間的關係以及家庭關係，會被人類對動物的感情和情感關係取代，這情況會逐漸改變伊朗和伊斯蘭的生活方式。

政府沒收寵物

法案如獲通過，違反新法例的人士會被罰款，金額或相等於當地每月最低工資的10至30倍。當地的每月最低工資為98美元（約764港元）。執法部門也會沒收違法者的寵物，而用作運輸動物的車輛也會被沒收3個月。

寵物：圖為2018年4月22日，美國佛羅里達州一個公園的兔。（Getty）

民眾不滿

伊朗民眾對法案感到不滿。法媒12月12日稱，伊朗首都德黑蘭一間寵物用品店的負責人、25歲的穆斯塔法（Mostafa）說：「可以說鱷魚是危險的，但兔、狗和貓又怎會是危險的呢？」一名網民在Twitter上分享家中貓兒的照片，再開玩笑地寫道：「我得悉這項草案後，已將我的貓的名字改為『罪犯』（Criminal）。」