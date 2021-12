伊朗議員推法案禁止國民養寵物包括貓狗　原因：有害和危險

很多人也有飼養寵物,覺得貓狗等小動物能為人生帶來愛與快樂,但伊朗伊斯蘭議會一班極保守派議員11月推出新法案,希望禁止國民飼養多種寵物,包括貓和狗,惹起爭議。他們認為這些動物有害和危險,而且動物與人類居於同一屋簷下的情況是個「具破壞性的社會問題」。



法媒12月12日引述多個媒體稱,75名伊朗伊斯蘭議會議員已簽署名為《在有害和危險動物議題上支持民眾權利,暫譯》(Support for the rights of the population in relation to harmful and dangerous animals)的法案。

寵物:圖為2021年10月3日,菲律賓奎松城一名女子帶她的貓外出,讓牠接受天主教神職人員的祝福。(Getty)

法案提議,禁止民眾進口、飼養、協助繁殖、繁殖、買賣、運送、或在家飼養野生、外來、有害和危險的動物,也不得帶牠們外出。

法案所指的動物包括鱷魚、龜、蛇、蜥蜴、貓、鼠、兔、狗、其他不潔的動物、以及猴子。法案內文提及,飼養寵物令人與人之間的關係以及家庭關係,會被人類對動物的感情和情感關係取代,這情況會逐漸改變伊朗和伊斯蘭的生活方式。

政府沒收寵物

法案如獲通過,違反新法例的人士會被罰款,金額或相等於當地每月最低工資的10至30倍。當地的每月最低工資為98美元(約764港元)。執法部門也會沒收違法者的寵物,而用作運輸動物的車輛也會被沒收3個月。

寵物:圖為2018年4月22日,美國佛羅里達州一個公園的兔。(Getty)

民眾不滿

伊朗民眾對法案感到不滿。法媒12月12日稱,伊朗首都德黑蘭一間寵物用品店的負責人、25歲的穆斯塔法(Mostafa)說:「可以說鱷魚是危險的,但兔、狗和貓又怎會是危險的呢?」一名網民在Twitter上分享家中貓兒的照片,再開玩笑地寫道:「我得悉這項草案後,已將我的貓的名字改為『罪犯』(Criminal)。」