法國接任歐盟輪值主席國　將推動戰略自主

法國1月1日起正式接任歐盟輪值主席國，為期半年。法國擔任輪值主席國的格言是「恢復、力量、歸屬感」，並料將推動歐盟戰略自主。



為慶祝接任歐盟輪值主席國，法國在新年前的晚上，在著名地標埃菲爾鐵塔和凱旋門，分別以燈光照亮出歐盟的藍色旗幟，以及樹立歐盟旗幟。

《德國之聲》1月1日報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在一份聲明中說，隨着法國接任歐盟輪值主席國，將加快推動歐洲主權議程。歐洲必須應對重大的經濟、教育、移民和軍事挑戰。

報道指出，法國的歐洲主權議程，尋求把歐洲數碼化、氣候保護、推行最低工資，以及戰略自主等成為議程的首要任務。

馬克龍在聲明中指出，法國擔任歐盟輪值主席國期間，必須應對有關數碼平台監管和問責、歐洲邊境進口產品碳定價、最低工資以及歐洲與非洲關係等議題。

每個歐洲國家都有機會擔任歐盟理事會輪值主席國，這讓成員國有機會在限制範圍內，為歐盟其他領袖設定官方議程，並組織部長會議。