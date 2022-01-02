法國接任歐盟輪值主席國　歐中關係發展受矚

法國1月1日起正式接任歐盟輪值主席國，為期半年。它喊出將以「恢復、力量、歸屬感」3個目標推進歐盟事務，未來歐盟與中國關係前景也受矚。



為慶祝接任歐盟輪值主席國，法國在新年前的晚上，在著名地標埃菲爾鐵塔和凱旋門，分別以燈光照亮出歐盟的藍色旗幟，以及樹立歐盟旗幟。

中央社1月1日稱，法國未來6個月盟事務雄心勃勃，根據其2021年12月發布的輪值主席國任務重點，強調歐盟當前面對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）、氣候變遷以及地緣政治競爭下，最好的應對手段就是歐盟團結合作。

文中稱在歐盟中國關係方面，歐盟先前界定與中國的關係是競爭者、合作夥伴以及體制對手，近日中國外交部長王毅公開批評歐盟對華政策存在「認知分裂」，再加上2021年中國制裁歐洲議會議員，導致歐洲議會凍結中歐投資協定批准程序，歐中關係在法國主政時期如何發展，令人關注。

圖為中國國家主席習近平（右）與法國總統馬克龍2019年11月6日在北京人民大會堂出席聯合記者會並握手。（Getty）

《德國之聲》1月1日報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在一份聲明中說，隨着法國接任歐盟輪值主席國，將加快推動歐洲主權議程。歐洲必須應對重大的經濟、教育、移民和軍事挑戰。

報道指出，法國的歐洲主權議程，尋求把歐洲數碼化、氣候保護、推行最低工資，以及戰略自主等成為議程的首要任務。

馬克龍在聲明中指出，法國擔任歐盟輪值主席國期間，必須應對有關數碼平台監管和問責、歐洲邊境進口產品碳定價、最低工資以及歐洲與非洲關係等議題。

每個歐洲國家都有機會擔任歐盟理事會輪值主席國，這讓成員國有機會在限制範圍內，為歐盟其他領袖設定官方議程，並組織部長會議。