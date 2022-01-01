新冠肺炎｜英國研究：感染Omicron住院風險是Delta約三分之一

英國衞生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）12月31日公布一項研究指，他們分析逾100萬名新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）患者後發現，感染變種病毒株Omicron（奧密克戎）的住院風險是Delta（德爾塔）的三分之一左右，而且接種疫苗對Omicron能起到好的保護作用。



根據UKHSA網站，政府與劍橋大學（Cambridge University）醫學研究委員會生物統計學部門（MRC Biostatistics Unit）合作，分析528,176宗Omicron病例和573,012宗Delta病例。這些患者中，3,019名Omicron患者和13,579名確診Delta的人在樣本日期後的14天入院或接受緊急護理。

英國新冠肺炎疫情：圖為12月21日，醫護人員在倫敦國王學院醫院工作。（AP）

研究還發現，與未接種疫苗的Omicron患者相比，已接種2劑和3劑疫苗的人住院風險較低，其中接種3劑疫苗人士，住院風險降低81%。