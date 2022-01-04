德媒：德國總理朔爾茨擬1月內與普京會面

德媒1月3日報道，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）預計在1月內與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面。



德國《圖片報》（Bild）引述消息人士稱，朔爾茨希望與莫斯科建立「高質量的新關係」，並積極參與對俄羅斯的政治活動。

報道指，朔爾茨的外交政策顧問普勒特納 （Jens Plotner） 已經為朔爾茨1月份與普京的會晤準備了兩週。

報道又稱，儘管朔爾茨執政聯盟的部分成員偏向對俄方採取更具對抗性的應對方式，但朔爾茨仍將與莫斯科的關係視為最高級別的外交優先事項。

朔爾茨試圖與莫斯科建立新的緩和關係，有關取態或未能獲得其執政聯盟夥伴的歡迎，尤其是強烈支持美國和北約，並對俄羅斯懷有敵意的綠黨。 內閣官員中，德國外長貝爾伯克（Annalena Berbock）和經濟部長哈貝克（Robert Habeck）均希望柏林採取更加強硬的反俄立場。

德國官方拒絕確認有關朔爾茨與普京可能會面的消息。德國駐莫斯科大使館也未置評。