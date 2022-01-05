新冠肺炎︱英國首度錄得單日20萬宗確診　約翰遜暫無意再收緊措施

英國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，當地1月4日首次錄得單日確診個案突破20萬宗，首相約翰遜（Boris Johnson）強調，有信心在無需再次封城的情況下，度過Omicron變種病毒株疫情。



英國天空新聞（Sky News）報道，英國政府的數據顯示，全國在4日新增218,724宗感染個案，是首次錄得單日20萬以上病例。不過有關數字是包括北愛爾蘭及威爾斯在新年假期沒公布的感染人數。

約翰遜同日舉行疫情簡報會時表示，英國民眾普遍已經接種疫苗，全國已經獲得一定程度的保障，所以今次面對Omicron疫情，情況與過往疫情不同。他認為英國有機會在無需再次封城而度過疫情，重申大家有需要找出與病毒共存的方式，但承認未來數週的情況可能充滿挑戰，部分服務或受到影響。

他表示會在5日的內閣會議上，建議維持抗疫B計劃，即包括在特定場所實施強制口罩令、盡量安排民眾在家工作、部分地方規定使用疫苗護照等。約翰遜同時鼓勵民眾接種疫苗，指目前感染新冠肺炎並在深切治療部留醫的人之中，有近9成都是沒接種加強劑疫苗，而且近6成病人更是完全沒接種過疫苗。

另外同場的英國政府首席醫療顧問惠蒂（Chris Whitty）表示，倫敦持續出現Omicron感染個案，但升幅開始緩和，但指這款病毒的致命率比其他病毒株為低。