新冠肺炎｜更多研究顯示：Omicron較易感染喉嚨而非肺部

愈來愈多的證據表明Omicron變種比其他版本病毒更容易「感染喉嚨、而非肺部」，科學家認為這也可以解釋為何Omicron似乎更具傳染性但致命性較低。



《衛報》報道，6項研究發現Omicron不像Delta等其他變種「對肺部造成傷害」。倫敦大學病毒學教授皮雷（Deenan Pillay）表示「所有使Omicron與以前變種不同的突變結果是『它可能改變感染不同種類細胞的能力』，從本質上來說，Omicron看起來更能感染呼吸道」。報道指出，如果病毒在喉嚨中增殖更多細胞、就會使其更具傳播性，這將有助於解釋Omicron快速傳播的原因，另一方面，擅長感染肺組織的病毒可能更具危險性、但傳播性較低。

利物浦大學（University of Liverpool）分子病毒學研究小組的研究人員的研究結果顯示「感染Omicron的實驗鼠體重減輕、病毒載量降低、也較少出現嚴重肺炎的情況」，表明Omicron不如Delta病毒株和最初新冠病毒嚴重。此外，比利時魯汶大學（Leuven University）和美國研究人員上週提交給《自然》（Nature）期刊的另一份研究也發現類似結果。

值得注意的是，格拉斯哥大學（University of Glasgow）病毒研究中心的研究人員則發現Omicron改變進入人體的方式，表明「Omicron有可能避開接種2劑疫苗的人的免疫力，但加強疫苗仍可以『恢復部分免疫力』」。

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