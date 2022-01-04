Omicron｜人體或藏防重症第二道防線　研究稱T細胞可抗變種病毒

發表在科學期刊《病毒》（Viruses）上的研究指出，澳洲研究人員認為人體對新冠病毒有「第二道防線」，這也為全球對抗Omicron變種提供希望。



《衛報》報道，這項墨爾本大學與香港科技大學合作進行的研究發現「T細胞應該能夠對付Omicron病毒」，由於Omicron具有比其他變種更多的突變，意味着它有時可以避開接種疫苗或染疫康復產生的抗體，但若病毒確實進入人體，源自骨髓的T細胞就會有所反應。

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該研究的聯合負責人、墨爾本大學的麥基（Matthew McKay）表示雖然這只是初步研究，但仍是好消息，並稱「即使Omicron或其他一些與此相關的變種可能會逃避抗體，但可以預期強大的T細胞反應提供保護並有助於預防重大疾病，總體而言，這些結果表明『從T細胞中廣泛逃逸的可能性很小』」。

此外，麥基還提到「根據我們的數據，我們預計疫苗和加強疫苗引發的T細胞反應將繼續幫助抵禦Omicron，正如在其他變種中觀察到的那樣，我們相信這在全球對抗Omicron中提供一些積極的消息」。

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