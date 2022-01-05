朴槿惠近況：白天可食粥晚上能吃飯　出版獄中書信集登上暢銷榜

韓國前總統朴槿惠2021年12月31日獲特赦出獄後，目前還在醫院接受治療。據韓媒報道，她的胞妹朴槿姈和律師柳榮夏1月3日也透露了朴槿惠的近況。



1月3日，朴槿姈在接受韓國KBS廣播電台採訪時對文在寅力排眾議作出特赦朴槿惠的決定，再次向他致謝。朴槿姈還透露，姐姐本來無法進食，只能依靠輸液，得知被特赦後情況有所改善，白天可以食粥，晚上還能吃軟米飯。

朴槿惠坐牢期間，其住宅被檢方強制拍賣，用來抵押罰款，所以出院後面臨無家可歸的局面。朴槿姈對此表示，「雖然支持者們想邀請朴槿惠去很多地方居住，但我覺得，不管怎麼樣，還是弟弟朴志晚等家人為她準備的住處更加方便。」

韓國前總統朴槿惠當地時間12月31日0時獲得特赦，被正式釋放。支持者在醫院的門口慶祝。（視覺中國）

柳榮夏1月3日接受韓國MBN電視台採訪稱，朴槿惠坐牢4年零9個月期間，曾收到8萬多封粉絲來信，她還親自要求將這些信件印製成書。如今這本名為《不是對誰都會心生思念》的書信集，一經出版就銷售火爆，登上大型書店暢銷榜，甚至被指賣斷貨。柳榮夏還表示，自己已經告知朴槿惠，她的新書人氣很高。

朴槿惠因健康不佳，預計2022年2月才能出院。她獲釋時，醫院外堆滿500個花環，還聚集了大批支持者，他們放爆竹，揮舞太極旗和應援棒歡呼，許多人淚流滿面，但朴槿惠始終沒有露面。