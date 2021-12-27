同是坐牢前總統　朴槿惠被赦免　李明博為何沒那麼幸運？

對韓國政府和文在寅總統個人而言，赦免朴槿惠可能是出於人道考慮。但赦免李明博，無論是從文在寅的個人情感，還是執政黨的明年總統大選選情，都沒有什麼好處。因此，李明博的被赦免希望只能是寄託在下一任韓國總統身上了。



2021年12月24日，韓國政府突然宣佈赦免前總統朴槿惠，給出的理由是近期朴槿惠的健康狀況急劇惡化，並期望通過赦免政治人物促進國民團結。此前，文在寅總統和青瓦台一直將朴槿惠排除在特赦名單之外。但與此同時，另一位目前正在服刑的前總統李明博卻被排除在赦免名單之外。

朴槿惠於2013年2月至2017年3月擔任韓國總統。2016年10月，媒體爆出朴槿惠密友崔順實的干政事實後，朴槿惠的政治生涯出現逆轉。2017年3月，韓國憲法法院全數通過總統彈劾案，朴槿惠成了韓國首位因彈劾而下台的總統，也是第六共和國體制下首位未能做滿任期的總統。

2017年3月31日，朴槿惠因涉及受賄、濫權、脅迫、泄密等多達13項罪行被法院裁定收押，這也是繼全斗煥與盧泰愚之後第三位遭收押的總統。目前，朴槿惠已被羈押近4年零9個月，是韓國坐牢時間最長的前總統。2021年1月14日，韓國大法院對朴槿惠作出終審判決，判處朴槿惠20年有期徒刑並處180億韓元罰金，加上之前干涉選舉案被判2年，刑期累計為22年。

朴槿惠今年69歲，總統任內曾因「世越號」船難事件、打壓異見藝人等被人詬病。她目前多病纏身，正因腎病在醫院接受治療。此外，她還在接受精神方面的治療。

曾於2008年至2013年擔任韓國總統的李明博今年已經80歲。2017年10月，韓國檢方啟動調查卸職總統李明博涉嫌濫用職權一案。2018年3月22日，由於李明博在總統任內涉嫌收受賄賂、挪用公款、逃稅漏稅、濫用職權等10多項罪名，首爾中央區地方法院批准逮捕李明博。4月9日，韓國檢方以受賄、貪污、逃稅、濫用職權等14項罪名向首爾中央地方法院起訴李明博。10月5日，韓國中央地方法院一審判處李明博15年監禁，並罰款130億韓元。2020年10月29日，韓國最高法院進行終審宣判，判處李明博17年監禁。

韓國社會對赦免朴槿惠和李明博兩位前總統有不同看法，赦免本身也可能影響到明年3月的總統大選。韓國民主黨總統候選人李在明最近就赦免李明博和朴槿惠一事表示：「赦免為時尚早，因為這些人沒有悔悟，沒有反省，也沒有向國民道歉。」相反，另一位總統候選人尹錫悦則表示：「為了國民團結，我會在執政初期推進赦免兩名前任總統。」

此次朴槿惠被赦免，最大可能還是如韓國政府所言的健康原因。文在寅政府本意並不想赦免朴槿惠。而李明博儘管已經80高齡，但在現任總統文在寅的個人情感中，他可能更加可恨。

文在寅曾是前總統盧武鉉的左膀右臂和一生的摯友。他1982年加入盧武鉉的律師事務所，後來成了著名的人權律師。在盧武鉉競選總統期間，文在寅擔任競選幹事。2002年盧武鉉勝選之後，文在寅成為他的秘書和助手，2007年成為總統府秘書室長。

當2008年檢察院調查卸任總統盧武鉉的貪腐指控時，文在寅擔任了盧武鉉的法律顧問。2009年5月23日，平民總統盧武鉉跳崖自殺，其以死維護清白的行為使得韓國民眾對他的評價由負轉正。大多數韓國人對他表示同情，並批評李明博政府是「殺人政權」。在2009年盧武鉉自盡之後，文在寅負責葬禮和處理他的身後事。

對韓國政府和文在寅總統個人而言，赦免朴槿惠可能是出於人道考慮。但赦免李明博，無論是從文在寅的個人情感，還是執政黨的明年總統大選選情，都沒有什麼好處。因此，李明博的被赦免希望只能是寄託在下一任總統身上了。