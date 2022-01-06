新冠肺炎｜歐盟單日確診首破100萬宗　印度首現Omicron死亡個案

多國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情加劇，據彭博社報道，歐盟國家1月5日的新冠肺炎確診個案首次超過100萬宗，創下單日新高。印度5日確認出現全國首宗新冠病毒變種病毒株Omicron（奧密克戎）死亡個案。
印度的首名Omicron死亡患者是一名74歲男子，他上週離世，他本身有健康問題。印度6日新增90,928宗新冠肺炎確診個案，再多325人死亡。全國累計的Omicron個案升至2,630宗。
意大利
意大利5日新增近19萬宗新冠肺炎確診個案。政府宣布所有50歲以上人士必須接種新冠疫苗。自2月15日起，50歲以上人士必須出示新冠疫苗接種證明，或感染新冠肺炎後康復的證明，才可到工作場所上班。
日本
日本沖繩縣6日新增981宗新冠肺炎確診個案，創單日新高。
沖繩、山口兩縣美軍基地爆發的新冠病毒集體感染已經蔓延至社區。日本外務大臣林芳正6日與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通電話時，要求美國加強駐日美軍基地的防疫措施，考慮限制美軍外出。
駐日美軍司令部6日公布，美軍人員無論是否已接種新冠疫苗，身處基地外時，都必須戴口罩。他們在收到新冠病毒檢測的陰性結果前，連身處基地內時也必須戴口罩。
法國
法國5日公布，全國過去24小時新增332,200宗新冠肺炎確診個案，創歐洲單日新高。
國民議會6日通過新法案，包括實施「疫苗通行證」，參議院下週將表決法案，預料1月下旬可實施新措施。屆時12歲以上人士必須出示新冠疫苗接種證明，才可參加休閒活動、進入餐廳、酒吧、市集，以及乘搭跨區公共交通工具。
澳洲
澳洲6日新增逾7.2萬宗新冠肺炎確診個案。當中新南威爾士州（New South Wales）新增34,994宗確診個案，6人死亡。維多利亞州（Victoria）新增21,997宗確診個案。
美國
美國4日新增717,765宗新冠肺炎確診個案。美聯社5日稱，美國上週的平均每天有14,800名新冠肺炎病人入院，比前一週增加63%。
在美國上週新增的確診個案中，Omicron個案佔95%。
韓國
韓國6日公布，截至當日零時，全國新增4,126宗新冠肺炎確診個案，當中社區感染個案佔3,931宗。全國現有重症個案882宗，是時隔24天後，首次回落至900宗以下。
以色列
以色列5日公布，全國新增11,978宗新冠肺炎確診個案，創單日新高。
印尼
印尼一個調查於6日公布，顯示印尼近90%接受調查者有新冠病毒抗體。當中73.2%具有新冠病毒抗體者從沒接種新冠疫苗，也沒新冠病毒確診紀錄。
英國
英國4日新增約20萬宗新冠肺炎確診個案，5日再多194,747人受感染。首相約翰遜（Boris Johnson）5日宣布，放寬入境當地的檢疫要求，從當地時間7日凌晨4時開始，完成接種新冠疫苗的人士，抵達英國前不用再接受病毒檢測。
波蘭
波蘭6日公布，在過去24小時新增16,576宗新冠肺炎確診個案，再多646人死亡。
總統杜達（Andrzej Duda）的幕僚5日公布，杜達再度確診新冠肺炎，他已接種第三劑新冠疫苗。