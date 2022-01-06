新冠肺炎｜歐盟單日確診首破100萬宗　印度首現Omicron死亡個案

多國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情加劇，據彭博社報道，歐盟國家1月5日的新冠肺炎確診個案首次超過100萬宗，創下單日新高。印度5日確認出現全國首宗新冠病毒變種病毒株Omicron（奧密克戎）死亡個案。



印度的首名Omicron死亡患者是一名74歲男子，他上週離世，他本身有健康問題。印度6日新增90,928宗新冠肺炎確診個案，再多325人死亡。全國累計的Omicron個案升至2,630宗。

意大利

意大利5日新增近19萬宗新冠肺炎確診個案。政府宣布所有50歲以上人士必須接種新冠疫苗。自2月15日起，50歲以上人士必須出示新冠疫苗接種證明，或感染新冠肺炎後康復的證明，才可到工作場所上班。

日本新冠肺炎疫情：圖為1月6日，日本東京民眾在雪中步行。（AP）

日本

日本沖繩縣6日新增981宗新冠肺炎確診個案，創單日新高。

沖繩、山口兩縣美軍基地爆發的新冠病毒集體感染已經蔓延至社區。日本外務大臣林芳正6日與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通電話時，要求美國加強駐日美軍基地的防疫措施，考慮限制美軍外出。

駐日美軍司令部6日公布，美軍人員無論是否已接種新冠疫苗，身處基地外時，都必須戴口罩。他們在收到新冠病毒檢測的陰性結果前，連身處基地內時也必須戴口罩。

法國

法國5日公布，全國過去24小時新增332,200宗新冠肺炎確診個案，創歐洲單日新高。

國民議會6日通過新法案，包括實施「疫苗通行證」，參議院下週將表決法案，預料1月下旬可實施新措施。屆時12歲以上人士必須出示新冠疫苗接種證明，才可參加休閒活動、進入餐廳、酒吧、市集，以及乘搭跨區公共交通工具。

澳洲新冠肺炎疫情：圖為1月5日，澳洲墨爾本民眾排隊接受新冠病毒檢測。（AP）

澳洲

澳洲6日新增逾7.2萬宗新冠肺炎確診個案。當中新南威爾士州（New South Wales）新增34,994宗確診個案，6人死亡。維多利亞州（Victoria）新增21,997宗確診個案。

美國

美國4日新增717,765宗新冠肺炎確診個案。美聯社5日稱，美國上週的平均每天有14,800名新冠肺炎病人入院，比前一週增加63%。

在美國上週新增的確診個案中，Omicron個案佔95%。

韓國新冠肺炎疫情：圖為2021年12月31日，韓國首爾醫護人員在臨時檢測中心，準備為民眾進行新冠病毒檢測。（AP）

韓國

韓國6日公布，截至當日零時，全國新增4,126宗新冠肺炎確診個案，當中社區感染個案佔3,931宗。全國現有重症個案882宗，是時隔24天後，首次回落至900宗以下。

以色列

以色列5日公布，全國新增11,978宗新冠肺炎確診個案，創單日新高。

印尼

印尼一個調查於6日公布，顯示印尼近90%接受調查者有新冠病毒抗體。當中73.2%具有新冠病毒抗體者從沒接種新冠疫苗，也沒新冠病毒確診紀錄。

英國新冠肺炎疫情：圖為1月6日，民眾在英國倫敦的商店購物。（AP）

英國

英國4日新增約20萬宗新冠肺炎確診個案，5日再多194,747人受感染。首相約翰遜（Boris Johnson）5日宣布，放寬入境當地的檢疫要求，從當地時間7日凌晨4時開始，完成接種新冠疫苗的人士，抵達英國前不用再接受病毒檢測。

波蘭

波蘭6日公布，在過去24小時新增16,576宗新冠肺炎確診個案，再多646人死亡。

總統杜達（Andrzej Duda）的幕僚5日公布，杜達再度確診新冠肺炎，他已接種第三劑新冠疫苗。