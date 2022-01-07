哈薩克局勢｜土媒稱騷亂背後有索羅斯基金會支持

因民眾不滿燃油價格上漲，哈薩克多地爆發大規模抗議示威活動，隨後升級為大規模暴力衝突。局面失控並不斷髮酵，以致政府機構被衝擊，總統官邸被縱火焚燒。究竟是誰在推動這場大規模騷亂？



儘管本次騷亂背後存在眾多利益相關方，但最核心的「幕後黑手」很可能是流亡海外的哈薩克前能源和貿易部長、「反對派領袖」阿布利亞佐夫（Mukhtar Ablyazov）。

據俄羅斯真理報1月5日報道，阿布利亞佐夫已在法國生活多年，但在哈薩克擁有相當廣泛的支持者和追隨者。在示威活動剛開始，他便在Facebook上協調抗議活動，進而將整個活動帶入到騷亂階段。

「打倒納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev），打倒他的政權。我們會努力在他有生之年把他關進監獄」，阿布利亞佐夫在電視直播中說。

示威者在哈薩克最大城市阿拉木圖與警方發生衝突，防暴警察準備在市中心阻止抗議者。（AP）

據法媒1月6日報道，阿布利亞佐夫表示，「我認為該政權已經走到盡頭。現在只是一個多久的問題」，經過多年對經濟問題的不滿，「被壓抑的挫敗感爆發了。那一刻來了，一切都爆炸了」。

「從事實來看，三天內發生了一場革命，這確實是一場公眾意識的革命……人們明白他們並不弱，」他接着說道，「我認為最多還有一年，也許多一點。但也許兩周後一切都會改變，沒有人知道」。

據土耳其《光明報》（Aydinlik）報道，阿布利亞佐夫是索羅斯（George Soros）支持的哈薩克橙色起義的領導人之一。阿布利亞佐夫在烏克蘭頻道發表聲明稱，「我們的主要目標是摧毀納扎爾巴耶夫政權，是他把國家搞成了這個樣子」。

報道稱，親美基金會和團體參與領導了該國持續的暴力事件。哈薩克的國際基金和所謂的「民主發展」機構控制着激進分子，並試圖通過「喚醒哈薩克」運動來激怒公眾。該運動於2019年由五人創建，其中四位是索羅斯基金會和其他外國中心的活躍成員。