新冠肺炎｜Omicron肆虐　全球確診累計突破3億

據美國約翰斯・霍普金斯大學最新數據統計，截至美國東部時間2022年1月6日晚上10時許，全球累計新冠確診病例突破3億，為300,002,021個；死亡個案為5,472,039個。目前全球新冠累計死亡病例已超過547萬個，其中美國、印度和巴西已成為累計確診病例數和死亡病例數最多的國家。



截至香港時間7日下午12時22分，全球累計確診個案已增至300,173,145個。

美國日增新冠確診病例超百萬，Omicron（奧密克戎）成在美主要流行毒株。美國累計確診病例突破5,848萬個，累計死亡病例為83萬個，是全球新冠肺炎確診病例和死亡病例最多的國家。

當地時間5日，歐盟27國日增新冠確診病例首次超過100萬例。法國、丹麥和克羅地亞等多國的日增確診病例都在5日創下新高。

新冠變異毒株Omicron傳播力強，截至6日，日本國內新確診4,475人感染新冠病毒，這是自去年9月18日以來，該國新增感染人數再次超過4,000人。

2022年1月3，英國首相約翰遜（右）在英格蘭艾爾斯伯裏看民眾打加強劑。（AP）

此外，印度目前每日新增病例數雖不能與去年春季相提並論，但本周感染人數兩天以內幾乎增加2倍，達到9萬人，這可能會令當地醫院再次不堪重負。印度衛生部還報告了該國首例Omicron死亡病例。目前，包括首都在內的德里地區實行宵禁，班加羅爾宣佈周末宵禁，金融中心孟買則實行夜間宵禁。

世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在疫情簡報會上表示，截至6日，全球在過去一周錄得破紀錄的950萬宗確診個案，比一周急升71%。他認為，病毒檢測工作受到新年假期而積壓，因此估計實際數字可能更高。

世衛組織的數據同時顯示，過去7天死於疫情的人數為4.1萬人，比上一周的4.4萬人略有減少。他們認為這個情況與多項因素有關，包括疫苗接種率上升、Omicron變種病毒株的殺傷力比Delta較弱等。