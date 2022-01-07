祖高域風波︱澳洲副總理：不能想着自己很富有　就到世界各地閒逛

「世界網球一哥」、塞爾維亞運動員祖高域（Novak Djokovic）遭澳洲拒絕入境的風波持續，並升級為澳洲與塞爾維亞政府之間的外交風波。澳洲副總理喬伊絲（Barnaby Joyce）7日重申澳方立場，他又指「你不能想着因為自己很富有，就到世界各地閒逛。」



祖高域被送到墨爾本一間隔離酒店扣留，據澳洲《時代報》7日報道，酒店附近有大批民眾聚集，包括祖高域的支持者、反對強制接種疫苗人士和塞爾維亞社區成員等，中午時分一度有約200人聚集，抗議澳洲政府扣留這位世界球王。

祖高域：圖為1月7日，示威者暴雨在澳洲墨爾本一間酒店附近聚集，聲援「網球一哥」、塞爾維亞運動員祖高域。（AP）

某些示威者身穿網球裙，有人戴上Guy Fawkes Mask（即V煞面具），一些支持者誓言會持續在酒店附近抗議，直至政府釋放祖高域。警方當晚在酒店附近拘捕2名分別19歲和54歲的女子，她們爬到一棟大樓的遮篷上拒絕回到地面，將被控非法闖入。

塞爾維亞向澳洲交涉

入境風波發生後，祖高域的父母都批評澳洲政府的做法，塞爾維亞也宣布向澳方交涉，不過澳洲副總理喬伊絲7日接受英國廣播公司（BBC）採訪時未有退讓，他表示如果祖高域沒有說出有關他獲取豁免疫苗接種的真相，應該被遣返。

喬伊絲說「如果他沒有適當地填寫表格，那就是拿其他國家的主權開玩笑。」這位官員又稱，在這件事中百分百有人犯錯，如果那人沒有說出真相，那麼犯錯的人就是祖高域。

他更表示「你不能想着因為自己真的很富有，就在世界各地閒逛。」

圖為祖高域2021年2月在澳洲網球公開賽贏得男單冠軍（AP）

祖高域已提出上訴

這次事件始於祖高域前往墨爾本參加澳洲網球公開賽，但疑未有接種疫苗，他本來指已獲得澳網主辦方的醫療豁免，但4日乘搭前往墨爾本的飛機，並抵達塔拉梅林機場（Tullamarine Airport）時，遭澳洲政府攔下未能入境，並因未能提供已接種2劑疫苗或獲醫療豁免的適當證據而遭扣留，遭送往酒店隔離。

澳洲政府決定以未符合防疫入境限制為由，取消祖高域的簽證並拒絕他入境。祖高域則提出上訴，法院將在10日開庭審理案件。倘上訴失敗，祖高域會被遣返。