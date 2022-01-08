澳網｜祖高域案翻版？捷克網球女將簽證取消　將棄賽離開澳洲

網球男單一哥祖高域（Novak Djokovic）尋求衛冕澳網冠軍之路受阻。他1月5日在墨爾本機場海關過關時，持有的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）醫療豁免文件不被認可。澳洲廣播公司（ABC）7日稱，另一名來自捷克的網球女將亦面對類似情況。



捷克網球雙打女將沃拉喬娃（Renata Voráčová）6日在墨爾本被澳洲邊防局（Australian Border Force，ABF）拘留。她當時已在墨爾本（Melbourne）打熱身賽。

ABC稱她12月入境，以近期感染過新冠肺炎並已康復為由，獲得澳洲網球協會（Tennis Australia）給予醫療豁免。

她的持有的醫療豁免文件不被澳洲認可，簽證被取消，和祖高域一樣被送往公園酒店（Park Hotel）。現年34歲的祖高域是在5日被送進酒店隔離檢疫。

祖高域已入稟法庭挑戰澳洲邊防局的決定，聽證預計在1月10日舉行。

圖為網球男單一哥祖高域。（Getty）

ABC稱捷克外交人員已聯絡沃拉喬娃，該國大使館已向澳洲正式提出抗議，並要求澳方解釋。

ABC引述政府消息，確認沃拉喬娃已接獲ABF通知，她須在短期內離境。

她因為已不太可能進行訓練，決定離開澳洲。

ABF發言人在7日稍晚時間向ABC表示，尚有第三個同類個案，此人已在ABF查究下自願離開澳洲。消息人士對ABC稱，此人是一名歐洲網球官員。

這一輪風波被指與澳洲聯邦政府與州政府的矛盾有關。醫療豁免由州政府發出，惟負責批出簽證的聯邦政府，不接受「6個月內曾染疫」是可取得醫療豁免的合理理由，導致網球手陷入「自以為已辦好手續，亦可能無緣落場作賽」的困境。