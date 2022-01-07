澳網｜祖高域父轟澳洲踐踏塞爾維亞　支持者示威活動聲援球王

塞爾維亞球星祖高域獲醫療豁免參加澳網，引起眾怒。澳洲政府周四（6日）決定撤銷他的簽證禁止他入境，讓塞爾維亞與澳洲演變成外交風波。



祖高域的驅逐出境令獲暫緩至下周一，期間繼續進行司法程序。遭澳洲拒絕入境並取消護照的塞爾維亞名將，其律師順利爭取暫緩至下周一的聽證會，決定是否將他遣返。

祖高域繼續被扣押在墨爾本市郊一間酒店，希望未來幾天能透過法律行動推翻澳洲政府的決定，從而出戰澳洲網球公開賽。

祖高域驅逐出境令獲暫緩至下周一，他仍力爭在澳網上場。（Getty Images）

塞國示威聲援球王：踐踏塞爾維亞

今次事件觸發到塞爾維亞總統武契奇亦開腔力撐「球王」，表示全國也支持祖高域。國内聲援祖高域的活動繼續，父親Srdjan在首都貝爾格勒國會前聚眾示威：「耶穌被釘在十字架上，為世人承受痛苦，至今活在人心中。祖高域也被釘在十字架上，他是世界上最偉大的運動員，他承受得住這一切。」

澳網｜祖高域入境風波勢升級變外交事件 塞爾維亞總統發文力撐

祖高域被扣留在墨爾本一酒店內，引起塞爾維亞人不滿球星遭犯人式對待。（Getty Images）

他更痛斥澳洲政府「正在踐踏塞爾維亞」，「祖高域是我們的驕傲，他代表着塞爾維亞，他們這麼做，就是踐踏塞爾維亞，踐踏塞爾維亞人民。」

祖高域的母親則形容兒子像犯人一樣被對待，並稱這是政治迫害。「我們談了幾分鐘，他想睡但睡不着，作為母親，我還能說甚麼？」

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