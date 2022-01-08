美國3白人「私了」非裔漢　涉案父子判囚終身不得假釋

住在美國佐治亞州不倫瑞克的非裔男子阿伯里（Ahmaud Arbery）2020年2月被3名陌生白人男子追捕及開槍擊斃。3名被告2021年11月多項罪名成立，法院2022年1月7日判處他們終身監禁，其中一對涉案父子不得假釋。



66歲麥克邁克爾（Gregory McMichael）、他35歲的兒子特拉維斯（Travis McMichael）2020年2月23日在他們所住的佐治亞州（Georgia）不倫瑞克市（Brunswick）郊外住宅區看到正在緩步跑的25歲黑人青年阿伯里，就拿起槍開着一輛小貨車去追趕他。52歲的鄰居布萊恩（William "Roddie" Bryan）加入他們，並用手機拍下特拉維斯以散彈槍對阿伯里連開3槍、擊斃對方的影片。

此案原本並沒引起多大的注意，但在案發後2個月片段流出並上載到網上，震撼全美。佐治亞州執法部門於是接手調查，將3人拘捕。

佐治亞州法例訂明，謀殺罪罪犯一律判處終身監禁，因此法官僅須決定被告是否有可能獲准假釋。法院按照檢控官的量刑建議，宣判麥克邁克爾及其子特拉維斯不得假釋，而在案中擔任司機的布賴恩須服刑30年。

圖為涉在2020年殺死黑人青年阿伯里的3名美國白人，左起特拉維斯、布萊恩及麥克邁克爾。三人被判終身監禁，特拉維斯及麥克邁克爾兩父子不准假釋。（AP）

檢方：「私了」總會出錯

阿伯里是在住所附近緩步跑期間被3人追趕，最後是特拉維斯開槍擊斃他。事件在案發影片曝光後震撼全美，有關黑人遭受種族歧視的爭議又再升溫。

涉案父子曾解釋稱，他們懷疑阿伯里是在進行爆竊後逃跑，才會對他追趕，但控方質疑這個說法，稱是被告挑起爭端並殺人。

首席檢察官Linda Dunikoski稱，所有被告應被判處強制性的無期徒刑，因他們有「私了」的行為模式，他們對受困及受驚的阿伯里沒有同情心。

可被翻譯成「私了」的vigilantism，中文也可寫成法外制裁，意思是一種普通人的做法，是平民百姓在一個地方採取非正式行動去預防罪案，去抓和懲罰被認為是罪犯的人的做法。

美國佐治亞州非裔男子阿伯里2020年被鄰居追捕並槍殺，涉案一對父子及一名擔當司機的男子被重判終身監禁。父子兩人不得假釋。圖為2022年1月7日，死者的母親瓊斯聞判後流淚。（AP）

辯方：被告無意殺人

特拉維斯的代表律師強調曾效力海岸防衛隊的身份，稱他無意殺死阿伯里，並指判刑的目的是報復，是復仇。麥克米高的代表律師則稱，當事人沒犯罪記錄，也沒開槍。律師稱他們不是「私了」，這是鄰里守望組織的工作。

陪審團經過近兩日商議，2021年11月24日裁定他們罪名成立，特拉維斯9項罪成，包括1項惡意謀殺罪、4項謀殺重罪、2項嚴重襲擊罪、1項非法禁錮以及1項企圖非法禁錮罪。麥克邁克爾除惡意謀殺，被控上述一系列罪名。布萊恩被判上述6項罪名，當中包括3項謀殺重罪。

量刑聽證在7日較早時舉行期間，阿伯里的遺屬請求法官對被告3人做出量刑判決時不要留情。法官沃姆斯利（Timothy Walmsley）稱，判刑或不會為受害者的家庭、社區或國家帶來寬慰，但會讓被告對自己的行為負責。死者的父母聞判後傷心流淚。

三名被告之後被送進監獄。預期他們會上訴。此外這3人仍將面對仇恨犯罪（hate crimes）的審訊。