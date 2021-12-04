美國校園4死槍擊案　疑兇父母落網　揭案發4天前買槍當聖誕禮物

美國密歇根州（Michigan）11月30日一間高中發生的校園槍擊案，造成4人死亡，事後檢方罕有地以過失殺人罪起訴15歲疑兇的父母，這對夫婦一度失蹤，如今在12月4日落網。據檢方指，疑兇使用的手槍為父親在案發4天前買給他的聖誕禮物，夫婦兩人也錯失多個防止這次槍擊案發生的機會。



路透社報道，這對夫婦詹姆士（James Crumbley）及珍妮弗（Jennifer Crumbley）在12月4日上午被捕，警方指他們一度想逃走。兩人分別被控四項過失殺人罪。

據檢察官麥克唐納（Karen McDonald）指，案中15歲疑兇克倫布利（Ethan Crumbley）所使用的手槍，為父親詹姆士在11月26日黑色星期五（Black Friday）、即案發4天前於一間商店購買，當時疑兇也有陪同，疑兇同日在社交網站上傳手槍的圖片，寫道「今天剛得到我的新『美人』」。

然後母親珍妮弗次日也在社交網站發文，指自己與兒子在「測試他的新聖誕禮物。」檢方指，父母兩人明顯送槍給兒子當聖誕禮物，且沒有適當地存放。

檢方又批評，詹姆士及珍妮弗忽視多個本來能防止這次槍擊案發生的機會，包括在案發前一天，有老師看到疑兇使用手機搜尋「彈藥」字眼後，校方嘗試聯絡其母親珍妮弗，向她發電郵及留下錄音留言，珍妮弗都沒有回覆，但她曾向兒子發訊息稱「哈哈我沒有對你生氣，你要學會不被抓到。」（LOL I'm not mad at you. You have to learn not to get caught.）

美國檢察官麥克唐納（Karen McDonald）12月3日向傳媒講述案情（AP）

至案發當天早上，老師發現疑兇桌上的一幅畫作，上面畫有手槍、子彈與中槍者，還寫有「到處是血」、「這些想法不會停，幫我」的字句。校方隨即約見詹姆士及珍妮弗，但夫婦兩人反對讓兒子離校，至下午1時前，疑兇走入廁所取出放在背囊內的手槍，然後槍擊案發生。

檢方批評，夫婦兩人之前都沒有詢問他們的兒子是否有隨身攜帶槍，或他的槍在哪裏，也沒有檢查他的背囊，以查看是否有槍。

詹姆士及珍妮弗現在分別被控四項過失殺人罪，假如罪名成立，他們可能面臨最高15年監禁。