美國校園4死槍擊案　疑兇父母落網　揭案發4天前買槍當聖誕禮物

美國密歇根州(Michigan)11月30日一間高中發生的校園槍擊案,造成4人死亡,事後檢方罕有地以過失殺人罪起訴15歲疑兇的父母,這對夫婦一度失蹤,如今在12月4日落網。據檢方指,疑兇使用的手槍為父親在案發4天前買給他的聖誕禮物,夫婦兩人也錯失多個防止這次槍擊案發生的機會。



路透社報道,這對夫婦詹姆士(James Crumbley)及珍妮弗(Jennifer Crumbley)在12月4日上午被捕,警方指他們一度想逃走。兩人分別被控四項過失殺人罪。

據檢察官麥克唐納(Karen McDonald)指,案中15歲疑兇克倫布利(Ethan Crumbley)所使用的手槍,為父親詹姆士在11月26日黑色星期五(Black Friday)、即案發4天前於一間商店購買,當時疑兇也有陪同,疑兇同日在社交網站上傳手槍的圖片,寫道「今天剛得到我的新『美人』」。

然後母親珍妮弗次日也在社交網站發文,指自己與兒子在「測試他的新聖誕禮物。」檢方指,父母兩人明顯送槍給兒子當聖誕禮物,且沒有適當地存放。

檢方又批評,詹姆士及珍妮弗忽視多個本來能防止這次槍擊案發生的機會,包括在案發前一天,有老師看到疑兇使用手機搜尋「彈藥」字眼後,校方嘗試聯絡其母親珍妮弗,向她發電郵及留下錄音留言,珍妮弗都沒有回覆,但她曾向兒子發訊息稱「哈哈我沒有對你生氣,你要學會不被抓到。」(LOL I'm not mad at you. You have to learn not to get caught.)

美國檢察官麥克唐納(Karen McDonald)12月3日向傳媒講述案情(AP)

至案發當天早上,老師發現疑兇桌上的一幅畫作,上面畫有手槍、子彈與中槍者,還寫有「到處是血」、「這些想法不會停,幫我」的字句。校方隨即約見詹姆士及珍妮弗,但夫婦兩人反對讓兒子離校,至下午1時前,疑兇走入廁所取出放在背囊內的手槍,然後槍擊案發生。

檢方批評,夫婦兩人之前都沒有詢問他們的兒子是否有隨身攜帶槍,或他的槍在哪裏,也沒有檢查他的背囊,以查看是否有槍。

詹姆士及珍妮弗現在分別被控四項過失殺人罪,假如罪名成立,他們可能面臨最高15年監禁。