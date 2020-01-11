【伊朗誤擊烏航】軍方承認「人為錯誤」　扎里夫指美國導致災難

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伊朗學生通訊社（ISNA）1月11日報道，伊朗政府稱8日發生的烏克蘭國際航空公司客機空難，證實是該國軍方犯錯，意外地將客機擊落。

伊朗外長扎里夫（Javad Zarif）在Twitter推文，指人為錯誤發生在美國「冒險主義」引起的危機之時，並導致這宗災難。

烏克蘭國際航空公司（Ukraine International Airlines）一架波音737客機8日在伊朗墜毀後，外界一度未能確定其失事原因。有聲音質疑是伊朗意外擊落客機，導致176人慘死。美、英情報指客機是被擊落，而烏克蘭亦指兩國說法「非常可靠」。

伊朗道路與城市建設部通訊與訊息中心負責人8日表示，客機墜落原因是引擎故障導致的機身起火，如它是因為被導彈擊中，機身肯定會在空中爆炸。

時隔3天，伊朗國家電視台引述一份軍方聲明報道，稱該國「無意地」（unintentionally）擊落一部烏克蘭國際航空公司客機。聲明是在該國時間1月11日早上發出。

伊朗官員在聲明中指出，在客機轉向一個伊朗革命衛隊「敏感的軍方中心」後，軍方誤認它是「敵對目標」。外長扎里夫表示，事件與美伊關係緊張導致伊朗軍方處於「高級準備就緒」的狀態有關。

烏克蘭國際航空客機PS752航班1月8日從伊朗德黑蘭起飛後不久墜毀，機上176人全部喪生。伊朗1月11日承認在「人為失誤」的情況下擊落客機。（Reuters）

總統魯哈尼（Hassan Rouhani）其後亦於Twitter就事件道歉，他向受影響人士的家屬致以最真摯的慰問，並強調會繼續調查事件及向涉事人員追究責任。

空難發生後翌日、即1月9日，烏克蘭國家安全委員會稱正在調查各種可能原因，包括遭到導彈攻擊、引擎爆炸等。烏克蘭駐伊朗大使館之前曾指，排除事件涉及恐怖主義，但之後改口稱，仍在調查失事原因。

這宗客機被擊落的事件，也讓人回憶起另一宗不幸的空難。1988年7月3日，美國海軍意外擊落伊朗航空公司（Iran Air）航班編號655的民航客機，導致290人死亡。美國最後向伊朗賠償1.318億美元，其中近7000萬美元用來賠償罹難者家屬。

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