祖高域續滯留酒店　提出兩要求均遭澳洲拒絕　美媒指他噩夢或未完

世界網球男單一哥、塞爾維亞運動員祖高域（Novak Djokovic）遭澳洲拒絕入境的事件愈鬧愈大，他繼續滯留在墨爾本的隔離酒店內。澳媒1月8日報道，他曾向澳洲官員提出兩項要求，包括希望由自己的私人廚師負責煮食，及搬至自己在墨爾本租下、附有網球場的公寓隔離，但均已遭澳方拒絕。

據美媒所指，祖高域的噩夢可能未完，若然他在簽證一事上訴失敗、最後遭遣返的話，未來或3年內都無法再獲簽證入境澳洲。



祖高域的入境爭議在澳洲鬧得沸沸揚揚，他已入稟法院挑戰澳洲邊防局（Australian Border Force）拒絕其入境的決定。

祖高域12月16日曾確診

法院將於1月10日開庭，在此前夕，祖高域一方提交給法庭的文件也公開，證實他在2021年12月16日曾確診感染新冠肺炎（COVID-19）病毒，之後康復，並以「6個月內曾染疫」為由，取得醫療豁免。

他1月4日公布正前往澳洲，為確診時間的兩個多星期後，但5日抵埗後在過關時，遭澳洲邊防局拒絕他入境，簽證撤銷。祖高域的代表律師主張這位球王在確診的14天後已康復，持續72小時沒有發燒或其他新冠肺炎病徵，然後在12月30日獲發醫療豁免。

律師稱，祖高域出發前也接獲來自澳洲內政部的文件，這份文件談到當局已評估其旅行申報，答覆表明他符合免檢疫入境澳洲的要求。

祖高域：澳洲民眾1月7日在墨爾本公園酒店附近聚集，聲援酒店內遭拘留的疫苗。塞爾維亞網球運動員祖高域也遭扣留在同一酒店。（Getty）

目前祖高域仍身在墨爾本的隔離酒店內，但據澳媒The Age報道，他曾向澳洲官員提出兩個要求均被否決。首先是祖高域希望由自己的私人廚師負責他在房內的飲食，未有得到澳方答應，但同意讓隔離酒店廚師盡量配合他的運動員飲食要求。

另一要求是祖高域希望搬至自己在墨爾本已租下的公寓隔離，這間公寓附有網球場，但澳洲邊防局同樣已拒絕了他的申請。

英國《天空新聞》報道，祖高域身處的隔離酒店，過去曾因向被拘留人士提供有蛆蟲和發霉的麵包而上過頭版新聞。

圖為祖高域2022年1月5日在墨爾本的機場過關時，他之後遭撤銷簽證（AP）

美媒：倘敗訴或無法入境澳洲3年

祖高域能否入境澳洲將由法院裁決，美聯社1月8日指，祖高域倘若挑戰失敗，代價可能不止是無法參加這屆澳洲網球公開賽，報道引述澳洲邊防局的回覆指，遭取消簽證者可能會受到3年的「排除期」，即在這段時間內無法獲得臨時簽證，意味祖高域這次若遭遣返的話，可能3年內也無法再入境澳洲參賽。