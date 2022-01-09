新冠肺炎｜法國逾10.5萬人示威　抗議引入新疫苗通行證

法國1月8日有逾10.5萬人上街示威，抗議當局設立新法例引入新的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗通行證，向未接種疫苗人士實施更多限制。內政部官員指，部分地方的示威演變成暴力衝突，全國有34人被捕，約10名警察受傷。



法國內政部官員表示，1月8日有105,200人參與法國各地的示威活動，其中1.8萬人在首都巴黎抗議，警方稱有10人被捕，3名警察受輕傷。其他地方則有24人被捕，7名警察受輕傷。

英國廣播電台（BBC）報道，在法國蒙彼利埃（Montpellier），警察與示威者爆發衝突，警方使用催淚氣體驅散群眾。

巴黎有很多示威者均沒有戴上口罩，他們冒着寒冷天氣和雨水，手持寫有「拒絕疫苗通行證」的標語牌。示威者指責政府踐踏他們的自由，且不平等對待公民。

有示威者則對總統馬克龍（Emmanuel Macron）1月4日對未接種新冠疫苗人士作出的針對性言論感到憤怒。馬克龍當時說道，他會「煩死」那些沒有接種疫苗的人，直至他們接受注射為止。

法國議會1月6日通過實施新疫苗通行證的法案，取消要求民眾獲得陰性檢測證明後，便能進入公共場所的選項，反之要求民眾必須完成接種疫苗，才可進入酒吧和餐廳等地方，意味未接種疫苗的人將禁止在公眾場所活動。預計新規定將在1月15日生效。