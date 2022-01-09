哈薩克騷亂疑涉高層權鬥　前總統不敵現任　交出國安會要職

哈薩克前總統納扎爾巴耶夫的發言人烏基貝（Aidos Ukibay）1月9日稱，由於暴力抗議需要緊急和強硬的回應，納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）自願將國家安全委員會（KNB）主席一職移交給總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）。



哈薩克（Kazakhstan）前總統納扎爾巴耶夫的發言人烏基貝（Aidos Ukibay）9日稱：「局勢非常困難，因此納扎爾巴耶夫本人決定將國安會主席的職位移交給總統，因為他很清楚騷亂和恐怖需要來自國家領導層迅速、強硬和不妥協的反應。」

他也再次證實，納扎爾巴耶夫目前身在哈薩克首都努爾蘇丹（Nur Sultan），正向托卡耶夫提供支持。

托卡耶夫獲得俄羅斯為首的集體安全條約組織（Collective Security Treaty Organization，CSTO，簡稱集安組織）派兵協助，該國最大城市阿拉木圖（Almaty ）市面已大致恢復平靜。1月9日，哈薩克斯坦內務部公布，騷亂期間有5,135人被捕。

哈薩克統納扎爾巴耶夫（左）2017年與俄羅斯總統普京會面。（VCG）

美國《紐約時報》稱愈多證據顯示哈薩克最大城阿拉木圖1月2日發生動亂，不只是民怨因液化石油氣價格上漲，而是納扎爾巴耶夫一方的反擊，惟最終不敵引進獲得俄羅斯軍援的托卡耶夫。

經營費爾干納通訊社（Fergana News）的、俄羅斯中亞專家基斯洛夫（Danil Kislov）推測，動亂是兩個陣營「殊死的權鬥」所致，阿拉木圖示威可能是納扎爾巴耶夫因面對被削權而反撲。基斯洛夫稱，這位前總統的侄兒阿比什（Samat Abish）看來在動亂中扮演要角。

2022年1月5日，哈薩克總統托卡耶夫發表電視講話。（AP）

國安會原由納扎爾巴耶夫掌管，阿比什是國安會副主席，但托卡耶夫5日稱已接管它，取代納扎爾巴耶夫，阿比什也被革職。

哈薩克政府8日宣布，前總理、國安會前主席馬西莫夫（Karim Masimov）因涉嫌干犯叛國被捕。他也是納扎爾巴耶夫重要親信之一。馬西莫夫在騷亂爆發後被托卡耶夫撤職。

除了馬西莫夫，還有一些被指叛國的官員被捕，他們已被送進臨時拘留所。

掌權30年的納札爾巴耶夫2019年突然辭職，指定托卡葉夫接任，但仍擔任國安會主席，被指在幕後「垂簾聽政」。

哈薩克局勢：圖為2022年1月5日，哈薩克警員在該國最大城市阿拉木圖拘捕一名示威者。（AP）

自2022年1月1日起，哈薩克曼格斯套州（Mangystau）液化天然氣價格大幅上漲，當地民眾不滿，包括該州首府阿克套（Aktau）和阿拉木圖在內的多地爆發抗議示威活動。

儘管哈政府試圖控制局勢並承諾減價，但包括阿拉木圖在內多地，抗議演變成大規模騷亂。總統托卡耶夫宣布1月5日至19日在全國進入緊急狀態。

哈薩克總統新聞辦公室8日稱，集安組織維和部隊已抵達努爾蘇丹並開始執行維和任務，哈薩克本國安全部隊之後轉而前往阿拉木圖進行反恐。