哈薩克局勢︱總統托卡耶夫與普京通電話　稱將繼續打擊恐怖主義

中亞國家哈薩克連日爆發示威後，超過4200人被捕，死亡人數達到44人，包括示威者與軍警。哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）1月8日與俄羅斯總統普京通電話，他談到「恐怖襲擊的溫床依然存在」，將繼續打擊。



據俄羅斯衛星通訊社1月8日報道，托卡耶夫告訴普京，局勢正趨於穩定，但與此同時恐怖襲擊的溫床依然存在， 因此將繼續堅決打擊恐怖主義。

報道指，托卡耶夫又提議近期舉行一次網上的集體安全條約組織峰會。

克里姆林宮表示，兩人舉行了長時間的電話會談，托卡耶夫向普京詳細通報哈薩克的情況，並指局勢正走向穩定。在哈薩克局勢升級後，俄羅斯已派遣「維和部隊」到當地。

2022年1月5日，哈薩克斯坦阿拉木圖爆發抗議活動，市政廳大樓冒出濃煙。 （AP）

前總統澄清：無離國

哈薩克斯坦第一任總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbaev）的新聞秘書1月8日表示，納扎爾巴耶夫仍在首都，要求外界不要散布虛假訊息，他又稱，納扎爾巴耶夫與現任總統托卡耶夫保持着直接聯繫，「納扎爾巴耶夫呼籲所有人團結在哈薩克總統周圍，克服當前挑戰，確保我們國家完整。」