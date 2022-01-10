歐洲傳憂俄羅斯倘受嚴厲制裁　將衝擊自身經濟

美國及其盟友據報正在討論關於俄羅斯一旦入侵烏克蘭，俄羅斯可能會面臨一系列制裁。歐洲擔心俄羅斯一旦受到嚴厲制裁將對自身經濟造成衝擊。



據美國媒體《紐約時報》1月9日報道，美國及其盟友正在討論，若俄羅斯向烏克蘭發起「侵略」，其可能會面臨一系列制裁，範圍將包括從軍用設備到電子消費品的出口管制，以及對俄羅斯金融系統的進一步限制。

據報道，美國官員及消息人士透露，本次可能的制裁範圍將十分廣泛，將包括航空電子設備、智能手機、遊戲機、平板電腦和電視。

據彭博社引述知情人士透露，關於俄羅斯一旦入侵烏克蘭時將受到多大程度的新制裁，一些歐洲大國對經濟影響的擔憂加劇了其與美國之間存在分歧的風險。西方盟友警告稱如果俄羅斯入侵，俄方將面臨巨大懲罰。

但知情人士稱，雖然歐盟主要西歐成員國原則上仍致力於做出重大回應，但也有一些國家向美國表達了對自身經濟可能受損的擔憂。該集團仍在對潛在制裁進行經濟和法律評估。