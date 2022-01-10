斯里蘭卡尋求債務重組　中國外交部否認媒體不實報道

斯里蘭卡總統辦公室發布聲明希望中國幫助重組債務償還，中國外交部發言人汪文斌1月10日回應中方是否會幫助斯里蘭卡進行債務重組。



據中國外交部網站1月10日消息顯示，汪文斌1月10日主持中國外交部例行記者會。多名美歐記者就中國外長王毅訪問斯里蘭卡的相關問題提問，詢問中方是否會幫助正經受經濟危機的斯里蘭卡進行債務重組？法新社記者還詢問中方如何看待一些西方媒體稱「斯里蘭卡目前的債務問題部分是因為從中國借債投資基礎設施建設，卻沒有產生收益」？

汪文斌首先介紹了王毅訪問斯里蘭卡，並與該國總統、總理、外長舉行會談的有關情況。

隨後，汪文斌駁斥法新社提到的有關說法完全不屬實。中國與斯里蘭卡合作互利共贏，深受斯方從總統、總理到各界的熱烈歡迎。兩國建交以來，始終相互理解，相互支持。中方一直在力所能及的範圍內為斯里蘭卡經濟社會發展提供幫助，未來我們還會繼續這樣做。我們也相信，斯里蘭卡一定能夠儘快克服暫時的困難，迎來新的重大發展。

在這前一天，斯里蘭卡總統戈塔巴雅（Gotabhaya Rajapaksa）辦公室1月9日在一份聲明中表示，戈塔巴雅總統希望中國幫助重組債務償還，在科倫坡會見中國外長王毅時提出了這一要求。

斯里蘭卡總統拉賈帕克薩辦公室在聲明中說，他還希望中國為其對斯里蘭卡的出口提供「優惠條件」。「總統指出，如果能夠關注重組債務償還，以解決面對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）大流行而出現的經濟危機，這將極大地緩解國家的壓力。」

英媒1月9日稱，斯里蘭卡2022年必須償還約45億美元的債務，2022年對中國的債務償還可能低於其國際主權債券 （ISB）承諾的15.4億美元，約為4億美元至5億美元。