斯里蘭卡瀕破產「以茶還債」 有機農業革命加劇糧食危機？

在新冠疫情重挫國家收入之下,斯里蘭卡經濟已經瀕臨崩潰邊緣,反對黨議員甚至稱國家可能在今年面臨破產。政府於去年9月宣佈國家進入經濟緊急狀態,但通貨膨脹持續加劇,一場糧食危機也在蔓延。該國盛產的錫蘭茶葉也用以償債。



在因為疫情經濟遭受重創的諸國當中,斯里蘭卡的處境尤為慘烈。作為外匯主要來源的旅遊業收入暴跌、海外勞工匯款減少,加上本就存在的嚴重債務危機,斯里蘭卡在今年債務違約的風險大增。據世界旅遊及旅行理事會(World Travel and Tourism Council),通常佔該國國內生產總值10%以上的旅遊業因疫情損失了大量工作崗位,20多萬從業人員失去了生計。

三大信用評級企業之一的惠譽在12月的評估報告中指出,斯里蘭卡背負債務連本帶息達到260億美元,且在接下來五年間,「如果沒有新的外部融資來源,政府將很難在2022年和2023年履行其外債義務。」斯里蘭卡應在未來 12 個月內償還約 73 億美元的外債,惟央行上月公布的數據顯示,該國外匯儲備在11月底只有16億美元。

為了削減外匯支出,政府採取了一系列措施,包括實施嚴格的進口限制,並由此引發了負面連鎖反應;此外,斯里蘭卡外交部甚至在上月27日宣佈暫時關閉該國駐尼日利亞、德國以及塞浦路斯的領事館,以節省開支。

斯里蘭卡反對黨議員、經濟學家Harsha de Silva最近在國會上表示,從2022年2月到10月,斯里蘭卡需要償還的外債總額將為48億美元:「國家將完全破產」。

2021年10月19日,在斯里蘭卡科倫坡,一名男子在Galle Face Green出售雪糕。斯里蘭卡正處於一場外匯危機之中。大範圍的經濟衰退造成的外匯短缺,阻礙了政府進口商品的能力。上周,政府取消了對基本物品的價格管制,希望以此來增加供應。(Getty)

島國上的糧食危機

如今,由於牛奶及各類奶製品、小麥、糖、蔬果等基本食物都依賴進口,隨着外匯枯竭、通貨膨脹,許多民眾已無法支付日常所需的食物。

Anushka Shanuka對《衛報》記者表示,當地蔬菜的價格上漲超過50%。 Shanuka是一名私人教練,算是生活相對優渥的一群,但即便是他如今也為生活所困。

對於普通工薪階層的民眾而言更加切膚。來自最大城市科倫坡(Colombo)的司機Anurudda Paranagama近來找了第二份工作來應付不斷上漲的食品成本和支付他的汽車貸款,即便如此,他們一家也不得不把一日三餐減到一日兩餐。住在郊區的Silva一家則開始在早餐牛奶裏溝水,晚餐餐桌上的奶茶變成了只加了點糖的「甜茶」。他對半島新聞網(Al Jazeera)表示:「我們的消費模式現在已經完全改變。」

去年8月31日,斯里蘭卡政府宣佈國家進入經濟緊急狀態,對27種必需食品實施價格控制和配給,動用軍隊保證食品供應。但以較高價格購買這些商品的商人拒絕低價蝕賣,結果配給制最終不但沒有解決問題,還催生了黑市交易,囤積情況也仍然存在。政府在10月不得不取消配給制,一名貿易部官員對法新社表示:「價格可能會全面上漲37%,但希望經銷商不要昧着良心謀取暴利。」

不出所料,幾種主食價格隨之上漲並出現了短缺,據斯里蘭卡統計局的數據,當地食品價格在12月進一步飛漲22%,增幅創下新高。

斯里蘭卡新冠肺炎疫情:圖為12月11日科倫坡多名公墓工人準備火化一名死於新冠肺炎的患者的遺體。死者來自一個基督教家庭。其家屬在旁觀看,悲痛萬分。(AP)

斯里蘭卡雖是農業國,但是其農業經濟收入主要由茶葉、橡膠、椰子以及近年新興的香料等經濟作物組成,其中以錫蘭紅茶為代表茶葉出口,一年為斯里蘭卡出口創收近13.5億美元(2019年),達到出口總額的11%。

然而,在事關民眾溫飽的糧食作物方面,其產量則尚不足以保障糧食安全。當地人的主要糧食米飯(水稻)雖然在近年幾乎實現自給自足,但該島國面臨的嚴重氣候變化威脅使得糧食安全始終存在不確定性。該國在2016年底經歷了最嚴重的乾旱狀況,而在2017年初,稻穀產量下降了40%。之後,2017年5月的大雨使糧食作物生產進一步惡化,造成近30萬家庭糧食供應不足。

有機農業烏托邦

去年5月,強人民粹總統總統拉賈帕克薩(Gotabaya Rajapaksa)領導的政府在物價飛漲之時推出了一場「綠色農業革命」,為民眾健康禁止使用殺蟲劑、除草劑和化學肥料,而改為生產有機作物。這一舉措來自於2019年拉賈帕克薩在競選期間的承諾:「可持續的食品系統是斯里蘭卡豐富的社會文化和經濟遺產的一部分」——他曾在公開講話中表示。「然而,近段時間以來,我們使用化肥、殺蟲劑和除草劑越來越多,對民眾健康和環境都造成了不良影響。」

不過,這個原本為促進農業可持續發展、有利於保障食物安全的政策卻在一個糟糕的時間點推出,有機生產必然會使收成大減,反倒加劇了目前的糧食危機、並減少了斯里蘭卡迫切需要的外匯收入。

根據科倫坡智庫Verité去年7月的一項調查,全國四分之三的農民嚴重依賴化肥,只有約10%的農民在種植時不使用化肥。而像水稻、橡膠和茶葉這樣對經濟至關重要的作物,其依賴性達90%甚至更高。一刀切迫使農民走上有機生產,根本是「極離地」的做法。

圖為2015年10月25日,斯里蘭卡一名男子在名為Mallavi的市鎮走過農地。(Getty)

以茶葉還石油債

在大量批評聲音和農民抗議之下,政府在約一個月後便取消了這一政策。事實上,100%有機農業由於成本過高等原因,從未在任何一個國家實現。在不丹,2008年推出的有機農業政策當初以2020年實現為目標,但至今未能實現,最近的一項研究顯示,它所引入的有機農業的產量大大降低,導致對進口的依賴性上升。

德國霍恩海姆大學有機農業中心(Centre for Organic Farming at the University of Hohenheim)的教授Sabine Zikeli對英國廣播公司新聞網(BBC)說,迅速過渡到有機農業可能會威脅到一個國家的糧食安全:「不能簡單地改變傳統的種植系統」。她表示因國家而異,有機農業中的過渡期往往需要三年甚至更長。

批評者認為,政府之所以在此時機推出有機化肥禁令,是為停止化肥進口並節省外匯開支,但此舉最終威脅到茶葉產量,政府只好作罷。上個月,斯里蘭卡與伊朗達成協議,將以該國特產的錫蘭紅茶來抵付9年前簽下的2.5億美元石油債務。據伊朗媒體,伊朗同意以每月進口價值500萬美元的茶葉的方式,讓斯里蘭卡逐步清償債務。不過,在不太熱愛喝茶的債權國,斯里蘭卡這個抵債方法也許行不通了。