美俄日內瓦會談未能縮窄分歧　但氣氛融洽

俄羅斯與美國1月10日在日內瓦的會談沒有取得明顯進展，因為雙方都堅持原有立場。不過會談氣氛挺融洽，且美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）暗示了相互妥協的可能性。



據英媒1月10日報道，俄羅斯和美國1月10日在日內瓦的會談中沒有跡象表明他們在烏克蘭和更廣泛的歐洲安全問題上的分歧會縮小，因為莫斯科重複了華盛頓說它不能接受的要求——為排除北約（NATO）東擴可能性提供法律保障，並承諾不把烏克蘭等國納入北約等。

美國副國務卿舍曼在與俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）進行了近8個小時的會談後，在另一次電話簡報會上說：「我們堅定地······回擊那些對美國來說根本不可能實現的安全建議」。

不過，舍曼也暗示了相互妥協的可能性，說華盛頓對討論在歐洲部署導彈以及限制軍事演習的規模和範圍持開放態度。

2022年1月10日，美國副國務卿舍曼（左一）與俄羅斯副外長里亞布科夫（右一）等人於瑞士日內瓦出席美俄戰略安全對話。（AP）

華盛頓和基輔表示，在俄羅斯從鄰國手中奪取克里米亞半島8年後，10萬俄羅斯軍隊被調到烏克蘭的打擊範圍內，可能是在準備新的入侵。

俄羅斯否認有任何此類計劃，並表示它是對其所謂的北約和烏克蘭的侵略行為做出的回應，烏克蘭已經向西方傾斜並渴望加入該聯盟。

里亞布科夫重複了一系列全面的要求，包括禁止北約進一步擴張，以及停止北約在1997年後加入的中歐和東歐國家的活動。

里亞布科夫說：「對我們來說，絕對必須確保烏克蘭永遠、永遠、永遠不會成為北約成員。」我們不相信對方。「我們需要鐵一般的、防水的、防彈的、有法律約束力的保證。不是保證，不是保障，是帶有所有『應當、必須』等字樣的保證，所有應該放進去的東西，『永遠不成為北約成員』。這事關俄羅斯的國家安全。」他補充道。

「我們不會允許任何人抨擊關閉北約的開放政策，」舍曼告訴記者，美國 「不會在沒有烏克蘭的情況下對烏克蘭做出決定，在沒有歐洲的情況下對歐洲做出決定，在沒有北約的情況下對北約做出決定」。

俄羅斯已經表示不打算入侵烏克蘭，里亞布科夫說這種情況永遠不可能發生。但舍曼說她不知道俄羅斯是否願意緩和局勢，她將緩和局勢定義為俄羅斯軍隊返回軍營。

里亞布科夫說，俄羅斯需要看到北約的行動，而不提供這種行動將是一個錯誤，會損害北約自身的安全。

他說，如果談判破裂，俄羅斯將以「軍事技術」的方式作出回應——這可能是指在歐洲重新部署中程核導彈。他2021年12月曾說，如果西方國家拒絕回應，這可能發生。

舍曼則稱，如果俄羅斯退出會談，那就表明它從未認真對待過外交。

她還說，華盛頓願意按照美國和俄羅斯之間現已失效的中導條約以及俄羅斯提出的對軍事演習的規模和範圍進行限制的建議，討論關於中導導彈的可能協議。

美國在確定莫斯科違反了條約後，於2019年8月正式退出了與俄羅斯簽訂的具有里程碑意義的1987年《中導條約》，克里姆林宮否認了這一指責。

儘管此次會談缺乏明顯進展，但雙方之間的氣氛似乎很融洽。舍曼稱這是一次坦率和直率的討論，而里亞布科夫說這是一次複雜但專業的討論，雙方沒有迴避尖鋭問題或者「和稀泥」。他表示，美方認真對待了俄方的提議，並對其進行了深入研究。