哈薩克稱騷亂是「未遂政變」　王毅稱願合作嚴防「顏色革命」

哈薩克局勢最新消息：哈薩克總統為騷亂定義「未遂政變」，稱集安組織維和部隊將在哈薩克駐紮到哈局勢全面穩定為止。中國外長王毅連續對哈薩克局勢密集表態。



1月10日，哈薩克進入全國哀悼日。該國多地自新年起爆發的騷亂事件造成了重大人員傷亡，據哈內務部9日通報，至少164人在抗議中喪生，其中16名為執法人員；另有1300多人受傷。

哈薩克政府9日稱，全國局勢已經穩定下來。哈總統托卡耶夫10日在出席集體安全條約組織（集安組織）非例行線上會議時說，哈薩克挺過近日發生的「未遂政變」。他很確信恐怖分子，包括外國恐怖分子直接參與了對哈薩克的入侵。「不久的將來，在完成初步調查後，我們將提供更多證據以供國際社會判斷，證明此次針對哈薩克的恐襲是一場精心策劃的活動。」托卡耶夫說道。

哈總統將新年以來爆發的騷亂形容為該國獨立30年歷史上最大的危機。此前，托卡耶夫曾在局勢迅速升級時向俄羅斯主導的集安組織求援，集安組織國家組成的部隊目前正在哈境內守衛「戰略設施」。雙方約定，一旦國內局勢恢復平穩，維和部隊就會結束任務離境。

另一方面，據新華社報道，1月10日，中國國務委員兼外長王毅同俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）通電話。

雙方重點就哈薩克局勢交換意見。拉夫羅夫表示，愈來愈多的訊息清楚表明，哈當前亂局是外部勢力精心策劃的暴動，這也是托卡耶夫本人和哈方的看法。集安組織應哈方請求派出維和部隊採取行動，目前哈局勢得到明顯改善。

王毅強調，中國國家主席習近平已專門向托卡耶夫致口信，公開表示中方堅決反對外部勢力蓄意在哈製造動盪、策動「顏色革命」。

王毅指出，中方認同托卡耶夫對哈暴恐事件的性質判斷，支持集安組織在尊重哈薩克主權前提下，協助哈方打擊暴恐勢力，為哈恢復穩定發揮積極作用。

2022年1月6日，軍用車輛在哈薩克首都努爾蘇丹的主要街道執勤。（新華社）

王毅表示，中俄絕不能讓中亞生亂生戰。雙方應當持續深化協調配合，反對外部勢力干涉中亞國家內政，防範「顏色革命」和「三股勢力」作亂；發揮各自優勢，幫助中亞國家抗擊疫情、發展經濟，努力消除滋生動盪的社會土壤；支持上海合作組織同集安組織加強協調配合，共同有效應對地區安全面臨的各種挑戰。

俄羅斯外交部1月10日就中俄外長通話發布消息稱，俄中雙方均強調對於外部勢力干涉哈國局勢表示擔憂。

俄外交部指出，俄中兩國外長對於哈薩克事件的看法一致，並強調對於外部勢力的干涉表示擔憂，包括外國僱傭兵參與襲擊平民和護法人員、攻佔國家機關和相關設施。

1月10日稍早前，中國國務委員兼外長王毅同哈薩克副總理兼外長特列烏別爾季通電話。

王毅說，此次哈突變生亂表明，中亞地區形勢仍面臨嚴峻挑戰，也再次證明某些外部勢力並不希望這個地區和平安寧。

王毅提出，中方願同哈方加大執法、安全部門合作，加大反干涉雙邊合作，維護兩國政治制度和政權安全，預防和反對任何「顏色革命」圖謀，共同反對任何外部勢力的干涉滲透；確保中哈合作重大項目安全和順利運營，相信哈方將切實保障在哈中方機構和人員安全。