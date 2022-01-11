美俄談判｜俄方堅持烏克蘭永不加入北約　首日會議雙方對峙

歐美與俄羅斯就烏克蘭危機在本周展開談判，第一場在1月10日於瑞士日內瓦舉行。美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）與俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）會談結束，一如雙方與外界預測，談判未取得太大突破。



美俄在談判前，已分別表示對談判結果不抱樂觀，里亞布科夫更表示不會排除提早結束談判。但首日談判結束後，雙方認為整體氣氛融洽，舍曼更暗示了相互妥協的可能性，稱華盛頓在討論於歐洲部置導彈及軍事演習的規模範圍持開放態度。

不過，外界普遍預料談判不會取得太大突破，因烏克蘭問題牽連廣泛。美國亦表明不會在未與同盟國商討下作出決定，因此對話的步伐可能是漸進和零碎的。

圖為1月10日，瑞士日內瓦，美國副國務卿舍曼與俄羅斯副外長里亞布科夫舉行會談。（AP）

俄羅斯在談判上亦重申了其立場，里亞布科夫稱俄無意，亦無計劃入侵烏克蘭。但同時里亞布科夫稱俄軍在邊境的活動不會構成「任何威脅」，會議後未談及撤軍話題。

有分析認為，俄羅斯稱從未有入侵烏克蘭的計劃可能是真實的。總統普京（Vladimir Putin）明白發動戰爭帶來的代價，這會帶來數以萬計人員的傷亡，及來自西方極其嚴厲的制裁。

但普京利用對烏克蘭的威脅，宣示多年對北約東擴，及對烏克蘭局勢的不滿。克里姆林宮堅稱西方違反了承諾，允許波蘭等前東方集團國家加入北約，這在其2021年12月向歐美提交的安全提議草案內容上可見。該草案提出了8項要求，其中包括永遠禁止烏克蘭加入北約；撤出1997年後加入北約國家的軍備並停止演習；及禁止在這些國家部署中程導彈和核武。

里亞布科夫在談判後，表示俄方需要「鐵一般的保證」，甚至不僅是保證，帶有所有「應當、必須」等的字眼，讓烏克蘭永遠不成為北約成員。普京曾稱烏克蘭加入北約，會是猶如在家門前的威脅。

圖為1月10日，烏克蘭頓涅茨克地區，一名烏克蘭士兵在與親俄叛亂分子的分隔前線上休息。（AP）

華盛頓堅持不會為北約或烏克蘭作出決定，部分原因是來自歐洲國家和歐盟的壓力。歐盟堅持要求發揮更大的作用，並不再願意相信美國管理他們的安全事務。

有分析認為，儘管這會拖延談判的進展，但亦可視為一種有用的談判姿勢，美國不能再如過去直接對北約及盟友發號施令，但能夠在更廣泛的會議上將俄羅斯的一些要求帶到桌面上。

舍曼表示，美國希望將俄軍撤軍視為邁向任何未來協議的一步，並稱若俄羅斯留在談判桌，並採取具體措施緩和緊張局勢，雙方將可就談判取得進步。