薩索利逝世｜記者出身的歐洲議會議長　曾稱歐洲不是中國的沙包

歐洲議會議長薩索利（David Sassoli）1月11日離世，終年65歲。他曾擔任國營電視台記者，藉着這個職位帶來的名氣，薩索利成功闖入歐洲議會踏上從政之路。



根據法國國際廣播電台（RFI），薩索利1956年5月30日在意大利佛羅倫薩（Florence）出生，就讀政治學課程後進入傳媒行業，1992年開始在意大利廣播電視台（RAI）報道晚間新聞，讓他變成數百萬意大利人眼中的熟悉臉孔，之後還成為副台長。

他2009年加入意大利民主黨（Partito Democratico，PD），之後以40萬高票當選歐洲議會議員，2014年連任後又成為負責預算和歐洲-地中海政策的議會副議長，任內推動歐洲鐵路改革。

全球爆發新冠疫情之際，薩索利2019當選歐洲議會議長，他開放廢置的歐洲議會場所，為有需要家庭提供食物和檢測。

薩索利逝世：圖為2021年11月22日，時任歐洲議會議長薩索利在法國斯特拉斯堡的歐洲議會總部主持全體會議。（AP）

這名「老煙槍」曾罹患白血病並擊敗病魔康復，2021年9月因肺炎住院，12月26日因免疫系統功能障礙所導致的嚴重併發症又再入住醫院，終在2022年1月11日凌晨不治。

對華發聲

歐盟和其盟友2021年3月21日以中國在新疆侵犯維吾爾族人民人權為由制裁北京政府4名官員後，中國馬上祭出反制措施，制裁歐盟理事會政治與安全委員會、歐洲議會人權分委會、德國墨卡托中國研究中心、丹麥民主聯盟基金會，及包括5名歐洲議會議員在內10人。

薩索利23日表示，歐洲不是中國的沙包，強調會回應中國的挑釁，因為「對我們而言，捍衛人權的意念是不可忽視」。

台灣《聯合報》11日稱薩索利任內多次有議員來台。2021年11月歐洲議員官方代表團首度訪台。