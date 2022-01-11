薩索利逝世｜記者出身的歐洲議會議長　曾稱歐洲不是中國的沙包

歐洲議會議長薩索利（David Sassoli）1月11日離世，終年65歲。他曾擔任國營電視台記者，藉着這個職位帶來的名氣，薩索利成功闖入歐洲議會踏上從政之路。
根據法國國際廣播電台（RFI），薩索利1956年5月30日在意大利佛羅倫薩（Florence）出生，就讀政治學課程後進入傳媒行業，1992年開始在意大利廣播電視台（RAI）報道晚間新聞，讓他變成數百萬意大利人眼中的熟悉臉孔，之後還成為副台長。
他2009年加入意大利民主黨（Partito Democratico，PD），之後以40萬高票當選歐洲議會議員，2014年連任後又成為負責預算和歐洲-地中海政策的議會副議長，任內推動歐洲鐵路改革。
全球爆發新冠疫情之際，薩索利2019當選歐洲議會議長，他開放廢置的歐洲議會場所，為有需要家庭提供食物和檢測。
這名「老煙槍」曾罹患白血病並擊敗病魔康復，2021年9月因肺炎住院，12月26日因免疫系統功能障礙所導致的嚴重併發症又再入住醫院，終在2022年1月11日凌晨不治。
對華發聲
歐盟和其盟友2021年3月21日以中國在新疆侵犯維吾爾族人民人權為由制裁北京政府4名官員後，中國馬上祭出反制措施，制裁歐盟理事會政治與安全委員會、歐洲議會人權分委會、德國墨卡托中國研究中心、丹麥民主聯盟基金會，及包括5名歐洲議會議員在內10人。
薩索利23日表示，歐洲不是中國的沙包，強調會回應中國的挑釁，因為「對我們而言，捍衛人權的意念是不可忽視」。
台灣《聯合報》11日稱薩索利任內多次有議員來台。2021年11月歐洲議員官方代表團首度訪台。